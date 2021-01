Slalom in Zagreb

Das Podest

1. Petra Vlhova (SVK) 1:59,08

2. Katharina Liensberger (AUT) +0,05

3. Michelle Gisin (SUI) +0,22

Wer hätte vor 2 Jahren noch gedacht, dass Michelle Gisin plötzlich zur konstanten Slalom-Podestfahrerin wird? Nach ihrem 1. Weltcup-Sieg vor dem Jahreswechsel schob die Engelbergerin in Zagreb einen starken 3. Platz nach. Bereits in Levi war sie auf dem Podest gestanden.

Tatsächlich wäre sogar noch mehr dringelegen: Im Mittelteil liess Gisin mit einer geschmeidigen Fahrt alle stehen, ein grober Fehler im ausgefahrenen Schlusshang kostete ihr dann aber die entscheidenden Zehntel.

Der Sieg ging an die bereits zur Halbzeit Führende Petra Vlhova. Auch der Slowakin unterlief ein Fehler im Schlussteil, sie rettete allerdings 5 Hundertstel gegenüber der Österreicherin Katharina Liensberger, die bereits in Semmering Zweite geworden war.

Mit ihrem 3. Slalomsieg in dieser Saison (+ 1 Sieg im Riesen) bleibt Vlhova sowohl im Slalom- als auch im Gesamtweltcup Leaderin.

Die weiteren Schweizerinnen

6. Wendy Holdener +1,46

DNF Melanie Meillard

DNQ Camille Rast

Fehlende Kampfbereitschaft konnte man ihr nicht vorwerfen: Wendy Holdener warf mit über 1 Sekunde Rückstand auf die Spitze nach Lauf 1 alles in die Waagschale. Ihre Fahrt voll am Limit provozierte allerdings auch den einen oder anderen Anhänger – am Ende konnte sie sich als Sechste nicht mehr verbessern.

Melanie Meillard war früh im 1. Lauf ausgeschieden, Camille Rast hatte den Cut verpasst.

Keine einfache Piste

In Zagreb befindet sich der Zielraum auf «nur» 768 m.ü.M. – entsprechend schwierig können die Bedingungen sein. Sulziger Kunstschnee mit teilweise braunen Flecken versehen machte den Fahrerinnen auch diesmal zu schaffen.

Opfer der anspruchsvollen Piste wurde auch Vorfahrer Ivica Kostelic. Die kroatische Slalom-Legende (14 Weltcup-Siege) rutschte bei ihrer Kamerafahrt weg, konnte den Lauf aber beenden.

So geht's weiter

Die Technikerinnen haben nun eine gute Woche Pause, ehe am Dienstag, 12. Januar, in Flachau der nächste Slalom ansteht.

Für die Speed-Spezialistinnen geht es am nächsten Wochenende im österreichischen St. Anton weiter. Am Samstag steht eine Abfahrt, am Sonntag ein Super-G auf dem Programm.