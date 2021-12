Nach dem Auftauchen der neuen Coronavirus-Variante Omikron und der Verschärfung der Einreise- und Quarantäneregeln aus gewissen Ländern war ein grosses Fragezeichen hinter der Durchführung der Frauenrennen in St. Moritz gestanden. Doch nun können die Organisatoren des Weltcup-Wochenendes im Engadin aufatmen: Der Kanton Graubünden erteilte dem Weltcup-Tross am Donnerstagnachmittag eine Sonderbewilligung.

Quarantäne entfällt

Die Bündner lockern für die Skifahrerinnen die Einreiseregeln nach der Ankunft aus Lake Louise, wo der Frauen-Weltcup aktuell gastiert. Kanada wurde jüngst auf die Quarantäneliste gesetzt. Den behördlichen Anordnungen zufolge wäre nach der Rückkehr eine 10-tägige Quarantäne zwingend gewesen.

03:18 Video Beat Tschuor: «Sind froh, dass die Behörden so gut reagiert haben» Aus Sport-Clip vom 02.12.2021. abspielen

Doch dank der Ausnahmebewilligung steht der Durchführung der beiden Super-G am 11. und 12. Dezember nichts mehr im Weg. Zurzeit werden die genauen Bestimmungen geprüft, die mit dieser Ausnahmebewilligung einhergehen und die Anreise nach St. Moritz betreffen.

Gross war die Erleichterung beim Cheftrainer des Schweizer Frauen-Teams, Beat Tschuor. «Das sind wichtige Anlässe in der Schweiz, im Kanton Graubünden. Wir sind froh, haben wir die Chance, unseren Sport den Leuten näherzubringen», so der Schweizer Funktionär. Und natürlich sei man auch aus Sicht der Sponsoren und Fernsehrechte froh, dass man den Anlass nun durchführen könne, er sei auch eine wichtige Einnahmequelle.

Noch einige Fragen offen

Noch sind aber diverse Fragen offen. Denn Stand jetzt sei nicht geplant, dass alle Teams nach Lake Louise direkt nach Zürich fliegen würden. «Wir sind seit einem Monat hier (in Nordamerika), alle wären sicher froh, noch kurz nach Hause gehen zu können», so Tschuor. Deshalb würden einige beispielsweise wohl auch nach München oder Frankfurt fliegen. Darum sei nicht klar, wie die Abreise als «Bubble» funktionieren werde. Fixiert sei einzig das «Arrival Date» in St. Moritz: Am 8. Dezember sollen laut Tschour alle Athletinnen im Engadin wieder zusammenfinden