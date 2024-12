Das Podest

1. Cornelia Hütter (AUT) 1:32,38

1:32,38 2. Sofia Goggia (ITA) +0,16 s

3. Lara Gut-Behrami (SUI) +0,34 s

Die erste Abfahrt der Frauen der Saison 2024/25 hat die gleiche strahlende Siegerin wie die letzte der Saison 2023/24: Cornelia Hütter. Die Österreicherin, die im Frühling mit einem Sieg in der letzten Abfahrt des Winters noch für einen Umsturz in der Disziplinen-Wertung gesorgt hatte, war auf der «Birds of Prey» nicht zu schlagen. Die 32-Jährige distanzierte Sofia Goggia, die im Abschlusstraining am Freitag brilliert hatte, um 16 Hundertstelskunden.

Dahinter sicherte sich Lara Gut-Behrami ihren ersten Podesplatz des Winters. Die Tessinerin, welche die letzten beiden Speedrennen der Frauen 2013 in Beaver Creek gewonnen hatte, zeigte auf der anspruchsvollen Piste einen starken Auftritt und sicherte sich 34 Hundertstelsekunden hinter Hütter Rang 3. Goggia durfte sich nach überstandener Beinverletzung über Rang 2 freuen.

Die weiteren Schweizerinnen

7. Michelle Gisin +0,72 s

12. Priska Ming-Nufer +1,34 s

17. Corinne Suter +1,77 s

25. Delia Durrer +2,41 s

Ausgeschieden: Joana Hählen

Michelle Gisin zeigte aus Schweizer Sicht den zweitbesten Auftritt. Die Engelbergerin kam ohne Fehler durch und sicherte sich mit 72 Hundertstelsekunden Rückstand einen Platz in den Top 10 – dies dürfte nach verpatztem Saisonstart in den technischen Disziplinen eine Genugtuung sein.

Corinne Suter und Joana Hählen bestritten beide ihre ersten Rennen nach einem Kreuzbandriss. Doch nur Suter kam ins Ziel, wobei ihr der Respekt anzumerken war.

Die viel beachtete Vorfahrerin

Normalerweise fliegen die Vorfahrerinnen unter dem Radar – nicht so in Beaver Creek. Denn am Start stand keine geringere als Lindsey Vonn, mit 82 Weltcup-Siegen eine der Grössten aller Zeiten. Im Ziel angekommen, liess sie die Skistöcke über ihrem Kopf kreisen und genoss den Jubel der Zuschauenden.

Die US-Amerikanerin arbeitet mit ihren 40 Jahren am Comeback und will am kommenden Wochenende in St. Moritz starten, wie sie tags zuvor bekräftigte. Für einen «richtigen» Start in Beaver Creek hatte sie ihre FIS-Punktezahl nicht rechtzeitig senken können, weil die entsprechende Rangliste erst nach diesem Weltcup-Wochenende aktualisiert wird.

So geht es weiter

Für die Speed-Spezialistinnen geht es am Sonntag mit dem ersten Super-G des Winter weiter (ab 18:55 Uhr auf SRF zwei). Am Wochenende vor Weihnachten stehen dann die ersten Heimrennen für die Schweizerinnen an: Im Engadin werden zwei Super-G ausgetragen.

Weltcup Frauen