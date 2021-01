Lara Gut-Behrami ist in Topform. So hat sie in Garmisch-Partenkirchen bereits den 3. Super-G in Folge gewonnen und rückt Gesamtweltcup-Leaderin Petra Vlhova gehörig auf die Pelle.

Grund genug, um bei SRF-Expertin Tamara Wolf nachzufragen, weshalb sich die Tessinerin in dieser Saison so stark wie schon lange nicht mehr präsentiert. Wolf über Gut-Behramis Formstand: «Gut-Behrami war schon immer eine herausragende Skifahrerin. In dieser Saison konnte sie einen Schalter umlegen und kann dadurch wieder zeigen, was sie drauf hat»

Im Video oben spricht Wolf zudem über Gut-Behramis Stärken im Super-G, ihre Chancen auf den Gesamtweltcup, den möglichen Gewinn von WM-Gold sowie die Aussenwirkung der Tessinerin.