Das Podest

1. Malorie Blanc (SUI) 1:17,34 Minuten

2. Sofia Goggia (ITA) +0,18 Sekunden

3. Breezy Johnson (USA) +0,36 Sekunden

Keine 10 Minuten sass Malorie Blanc vor ihrem Heimpublikum auf dem Leadersessel, als ihr der 1. Weltcup-Sieg noch zu entgleiten drohte. Als Laura Pirovano in den Zielhang einbog, wies sie einen komfortablen Vorsprung von beinahe 6 Zehnteln auf. Dann aber wurde die Italienerin auf einer Welle versetzt und verpasste das zweitletzte Tor und damit den schon fast sicheren Triumph.

So jubelte am Ende Blanc – und mit ihr ein ganzes Stadion. Das 22-jährige Supertalent, das unweit von Crans-Montana aufgewachsen ist und im nahegelegenen Ayent wohnt, machte den Unterschied gegenüber der Konkurrenz im technisch anspruchsvollen Schlusshang, wo keine schneller war. Blanc feierte auf der Piste Mont Lachaux ihre Sieg-Premiere vor Heimpublikum. Zuvor war sie vor einem Jahr in der Abfahrt von St. Anton in ihrem zweiten Weltcup-Rennen überhaupt als 2. erstmals auf dem Podest gestanden.

Blanc verdrängte mit ihrer Fahrt Superstar Sofia Goggia, der zuvor ein toller Auftritt gelungen war. Als Dritte komplettierte mit Startnummer 29 Breezy Johnson das überraschende Podest. Nicht am Start war Johnsons Landsfrau Lindsey Vonn. Nach ihrem Sturz vom Freitag in der Abfahrt ist weiterhin nicht klar, wie schwer sich die 41-Jährige verletzt hat. Im Gegensatz zur Abfahrt, die nach 6 Fahrerinnen und 3 Stürzen wegen schlechter Sicht hatte abgebrochen werden müssen, waren die Bedingungen am Samstag kein Thema mehr.

Italienerinnen sorgen für Emotionen

Auch abseits der grossen Enttäuschung Pirovanos sorgten die Italienerinnen für spezielle Schlagzeilen. Federica Brignone verlor in ihrem ersten Speedrennen nach ihrem Comeback 1,28 Sekunden und wurde 17. Roberta Melesi als Vierte verpasste wie Pirovano ihren ersten Podestplatz im Weltcup. Am Ende fehlten der 29-Jährigen, die nicht für Olympia selektioniert worden war, 6 Hundertstel auf Rang 3.

Die weiteren Schweizerinnen

16. Jasmina Suter +1,22

23. Corinne Suter +1,55

28. Priska Ming-Nufer +2,15

29. Janine Schmitt & Joana Hählen +2,16

38. Delia Durrer +3,37

DNF: Jasmine Flury

Die weiteren Schweizerinnen klassierten sich im Schatten von Blancs Exploit ausserhalb der Top 15. Corinne Suter, Olympiasiegerin 2022 in Peking, büsste vor allem im untersten Teil viel Zeit ein und wurde 23. Sie zeigte auch im 4. Rennen seit der Verletzung gute Ansätze. Namensvetterin Jasmina Suter holte ganz unten noch Zeit heraus und wurde 16.

So geht es weiter

Nach dem Super-G in Crans-Montana ist vor den Olympischen Spielen 2026 in Milano Cortina: Das nächste Rennen für die Frauen ist die Olympia-Abfahrt am 8. Februar. Im Weltcup geht es erst ab dem 27. Februar mit einer Abfahrt und 2 Super-G im andorranischen Soldeu weiter.

Resultate