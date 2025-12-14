Das Podest

1. Alice Robinson (NZL) 1:14,84 Minuten

2. Romane Miradoli (FRA) +0,08 Sekunden

3. Sofia Goggia (ITA) +0,29

Im Vorfeld des ersten Super-G des Winters drehte sich so gut wie alles um das US-Duell zwischen Lindsey Vonn (41) und Mikaela Shiffrin (30).

Vonn, die in den Abfahrten in St. Moritz am Freitag einen Sieg und am Samstag einen 2. Platz herausgeholt hatte, fand sich auf der Corviglia auch im 3. Rennen wunderbar zurecht. Aufs Podest fehlten gerade mal acht Hundertstel. Die Frage aller Fragen, bevor Shiffrin mit der Nummer 31 startete, lautete: Kann sie Vonn übertrumpfen?

Schon nach wenigen Fahrsekunden war klar, dass die 104-fache der 83-fachen Weltcupsiegerin nicht gefährlich werden würde. Am Ende verpasste Shiffrin gar ein Tor, sodass sie auch ohne Weltcuppunkte blieb.

Ganz vorne war es aber eine andere, die das Speedwochenende in St. Moritz mit einem Paukenschlag beendete. Alice Robinson raste zu ihrem ersten Weltcup-Triumph in dieser Disziplin, nachdem sie zuvor nie über den 4. Platz hinausgekommen war. Die Riesenslalom-Spezialistin bejubelte damit den 3. Weltcupsieg in diesem Winter, den 7. insgesamt.

Aicher nur kurz im Einsatz

Dahinter komplettierten Romane Miradoli und Sofia Goggia das Podest. Miradoli bestieg das Treppchen im Weltcup zum 6. Mal, während Goggia, die in St. Moritz den 3. Super-G-Rang aus dem Vorjahr wiederholte, den 63. Podestplatz feiern konnte.

Emma Aicher, Abfahrtssiegerin vom Samstag, schied aus. Bei einer Welle im oberen Abschnitt verschnitt es ihr die Ski. Sie blieb beim Sturz scheinbar unverletzt.

Blanc überzeugt

Malorie Blanc realisierte ihr bestes Super-G-Ergebnis der Karriere. Die 21-Jährige liess sich von der technisch anspruchsvollen Strecke nicht aus dem Konzept bringen und wurde letztlich Sechste. «Ich konnte ziemlich frei fahren, es war schön. Aber bei einigen Toren kann ich mich noch verbessern.»

Die weiteren Schweizerinnen in den Punkten

12. Jasmina Suter +0,97 Sekunden

19. Joana Hählen +1,69

24. Janine Schmitt +2,00

27. Stefanie Grob +2,22

28. Jasmine Flury +2,23

30. Delia Durrer +2,85

*Stand nach 31 Fahrerinnen

Die Verzögerung

Weil die Vorfahrer beim Rominger-Sprung gegen Ende des Kurses alle sehr weit geflogen waren, sah sich die Rennleitung dazu gezwungen, diesen noch abzutragen und etwas zu entschärfen. Aufgrund dessen verzögerte sich der Start um eine Viertelstunde.

So geht es weiter

Für die Technikerinnen steht bereits am Dienstag die nächste Prüfung an. Dann steigt im französischen Courchevel ein Slalom. Die Speedspezialisten haben eine Woche Pause, ehe am kommenden Wochenende in Val d'Isère eine Abfahrt (20. Dezember) und ein Super-G (21. Dezember) stattfinden. Alle Rennen gibt es wie gewohnt live bei SRF.

Resultate