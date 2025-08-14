Jasmine Flury feilt an ihrem Comeback. Nach ihrer komplizierten Knieverletzung braucht sie noch Zeit, um zu alter Stärke zurückzufinden.

Bei Flury ist die Freude zurück, aber das Vertrauen fehlt noch

Ziemlich genau vor eineinhalb Jahren erlitt die Karriere von Jasmine Flury einen einschneidenden Rückschlag: Auf der 2. Weltcup-Abfahrt in Crans-Montana zog sich die Abfahrtsweltmeisterin von 2023 einen Tag nach ihrem 2. Platz eine komplizierte Knieverletzung zu. Die Folgen waren verheerend. Für Flury war die Saison vorzeitig beendet und sie verpasste den kompletten Winter 2024/25.

Dieser Tage feilt die 31-jährige Davoserin hoch über Zermatt an ihrem Comeback. Swiss-Ski hat mit dem Skiort im Wallis jüngst einen 10-Jahres-Vertrag unterschrieben. Den Athletinnen und Athleten stehen künftig mehr Pisten und damit mehr Optionen zur Verfügung.

Bis zu ihrer Rückkehr in den Weltcup bleibt Flury noch etwas Zeit. Der Startschuss für die Speedfahrerinnen erfolgt erst Mitte Dezember in St. Moritz. Dann werden 21 Monate vergangen sein seit dem letzten Weltcuprennen der Bündnerin.

Saubere Schwünge haben oberste Priorität

Diese zusätzlichen Wochen kann Flury gut gebrauchen. «Ich muss mich zuerst wieder ans Tempo gewöhnen, den Ski spüren, Vertrauen gewinnen», sagt sie. «Ich will saubere Schwünge fahren. Alles andere ist noch nicht wichtig.»

Flury sagt, dass sie ihr operiertes Knie «in gewissen Winkeln» noch immer spüre und dass es sie auf unruhigem Terrain noch immer Überwindung koste. «Die Gesamtbelastung in dieser Höhe ist ‹brutal›. Auch daran muss ich mich zuerst wieder gewöhnen.»

Zuerst nach Chile, dann nach St. Moritz

Flurys kurzfristiges Ziel ist die Teilnahme am Trainingslager Anfang September in Chile. «Dort will ich weitere Speed-Kilometer sammeln», sagt sie. «Danach schauen wir weiter.»

Die mittelfristige Planung sieht vor, dass Flury in 4 Monaten in St. Moritz, wo 2 Abfahrten und ein Super-G angesetzt sind, am Start steht. «Aber ich weiss, dass es noch einiges braucht», so Flury.