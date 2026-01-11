Der für Sonntag geplante Frauen-Super-G im österreichischen Zauchensee findet nicht statt.

Zu viel Schnee und zu viel Wind: kein Super-G in Zauchensee

Legende: Zu viel Schnee für ein Rennen In Zauchensee herrscht tiefer Winter. X/swissskinews

Der Super-G der Frauen in Zauchensee (AUT) vom Sonntag findet nicht statt. Die Renn-Jury gab am frühen Morgen die Absage bekannt. Grund dafür sind die starken Schneefälle in der Nacht. Zudem herrschen im oberen Teil der Strecke starke Winde. «Die aktuellen Verhältnisse lassen kein sicheres Rennen zu», schreibt die FIS.

«Es hat bis in die Morgenstunden geschneit», sagte OK-Präsident Michael Walchhofer. «Diese 40 Zentimeter Neuschnee waren unmöglich zu bewältigen.» Am Ende «geht die Sicherheit vor. Und wir haben eine Olympia-Saison, da ist die Gesundheit die oberste Priorität», so der 50-Jährige.

Noch zwei Speed-Wochenenden vor Olympia

Ob der Zauchensee-Super-G nachgeholt wird und ob dies allenfalls noch vor den Olympischen Spielen (ab 6. Februar) der Fall sein wird, steht noch nicht fest. Vor dem Grossanlass in Mailand und Cortina sind noch Speed-Wochenenden in Tarvisio (ITA) und Crans-Montana geplant.