Die erste Abfahrt in Cortina war geprägt von Stürzen. Nebst Mikaela Shiffrin erwischte es auch diverse Schweizerinnen.

Viele Stürze in Cortina

Nach Petra Vlhova droht dem Weltcup der Frauen der nächste gewichtige Ausfall: Mikaela Shiffrin stürzte in der ersten von zwei Abfahrten in den Dolomiten schwer.

Shiffrin wurde bei einem Sprung nach hinten gedrückt, stürzte kurz nach der Landung und krachte in den Fangzaun. Sie blieb etwa fünf Minuten auf der Piste liegen und wurde erstversorgt. Nachdem sie sich erhoben hatte, benutzte sie ihre Skistöcke wie Krücken, um das offensichtlich verletzte linke Bein zu entlasten.

Auch 2 Schweizerinnen ausgefallen

Auf der ungewohnt welligen «Tofana» war das Rennen an derselben Stelle auch für Corinne Suter, die bereits letztes Jahr in Cortina schwer gestürzt war, zu Ende. Die Abfahrts-Olympiasiegerin kam nach dem Sprung vor einer Linkskurve hart auf, schrie vor Schmerzen und fasste sich ans linke Knie.

Zuvor hatten bereits Priska Nufer und Federica Brignone (ITA) das Ziel nicht erreicht. Später wurde auch Michelle Gisin am gleichen Ort in die Fangnetze geschleudert.

Viele Ausfälle in dieser Saison

Shiffrin führt den Gesamtweltcup mit über 400 Punkten Vorsprung an. Ihr Freund Aleksander Kilde (NOR) ist zurzeit ebenfalls wegen eines Unfalls – er stürzte in der Abfahrt von Wengen kurz vor dem Ziel schwer – ausser Gefecht gesetzt. Für ihn ist die Saison zu Ende. Auch der Franzose Alexis Pinturault oder Marco Schwarz (Österreich) hatten sich im Verlauf der Saison schwer verletzt.