Corinne Suter scheint für die Abfahrt in Zauchensee gewappnet. Joana Hählen fährt im Training die siebtschnellste Zeit.

Legende: Fuhr im Training auf Rang 35 Corinne Suter (Archiv-Bild). Keystone / Jean-Christophe Bott

Corinne Suter ist im österreichischen Zauchensee auf die Weltcup-Pisten zurückgekehrt. Die Schwyzerin, die sich vor rund einem Monat verletzt hatte, absolvierte am Donnerstag das erste Abfahrtstraining. Die 31-Jährige kam als 36. ins Ziel und verlor 2,29 Sekunden auf die Bestzeit von Kira Weidle-Winkelmann (GER).

Dabei war Suter schneller als die italienische Speedspezialistin Sofia Goggia, die sich drei Ränge hinter der Schweizerin klassierte. Ob Suter am Samstag die Abfahrt wirklich bestreitet, wird gemäss einer Medienmitteilung von Swiss-Ski kurzfristig entschieden.

Hählen überzeugt

Schnellste Schweizerin in Zauchensee war Joana Hählen. Die Berner Oberländerin – in diesem Winter noch ohne Top-20-Klassierung – fuhr mit 84 Hundertsteln Rückstand auf den 7. Rang. Damit war sie knapp schneller als Malorie Blanc, der als 13. ebenfalls eine ordentliche Übungsfahrt gelang (+1,09 Sekunden).

Die Abfahrt findet am Samstag statt. An gleicher Stelle folgt am Tag darauf ein Super-G.

Resultate



