Am Donnerstag steht der nächste Slalom an. Können bei Wendy Holdeners Abwesenheit andere in die Bresche springen?

«Ein Frauen-Slalom im Weltcup ohne Wendy, das ist eigentlich unvorstellbar.» Was für Holdeners Jahrgängerin Michelle Gisin kaum zu glauben ist, wird am Donnerstagabend Tatsache werden: Der Nachtslalom in Courchevel geht ohne die 30-Jährige über die Bühne.

Holdener laboriert an einer Sprunggelenksverletzung, die sich das Schweizer Slalom-Aushängeschild vor einer Woche im Training zugezogen hat. Die Betroffenheit war und ist im gesamten Schweizer Lager gross. Gisin drückt es stellvertretend so aus: «Ich konnte es erst nicht glauben und es tut mir wahnsinnig leid. Sie war so lange konstant, hat immer geliefert, war immer gesund.»

Live-Hinweis Box aufklappen Box zuklappen Den Nachtslalom der Frauen von Courchevel zeigen wir Ihnen am Donnerstag wie folgt live auf SRF zwei: 1. Lauf: 17:30 Uhr

2. Lauf: 20:35 Uhr

Konstanz in Person

Tatsächlich hat Holdener in ihrer Weltcup-Karriere erst 2 Slaloms verpasst: Lenzerheide 2021 wegen Corona und Are 2022 aufgrund einer kleineren Verletzung. In den letzten zehn Jahren holte Holdener 36 der 42 Schweizer Slalom-Podestplätze – logisch also, kann der Schweizer Technik-Trainer Alois Prenn ihren Ausfall «nicht so schnell verdauen».

Wir können jetzt noch öfters französisch sprechen.

Für den Südtiroler ist aber klar: «Das bedeutet nicht mehr Druck für die anderen, sondern eine Chance.» Zumal der Hang in den französischen Alpen mit dem langen Ausfahren am Schluss zum Beispiel Gisin, wie sie selber sagt, «sehr gut gefällt», und Teamkollegin Camille Rast «sehr gerne Nachtslaloms» hat.

03:57 Video Rast: «Ich muss ein bisschen lockerer Skifahren und das Vertrauen wieder finden» Aus Sport-Clip vom 20.12.2023. abspielen. Laufzeit 3 Minuten 57 Sekunden.

Gisin will an ihr starkes Resultat (Platz 6) in Killington anknüpfen. Auch aufgrund von Holdeners Verletzung ist sie wieder unter die Besten 15 gerutscht. «Es braucht wenig, um wieder fix reinzukommen», ist sich Gisin sicher.

Auch bei Rast und Meillard, die beide zuletzt intensiv an ihren Slalomfähigkeiten feilten, darf auf ein gutes Resultat gehofft werden. Und mit Eliane Christen schnuppert ein neues Gesicht erstmals Weltcup-Luft.

Schliessen 02:11 Video Christen: «Es war schwierig, den Mut immer wieder zu finden – die Unterstützung war aber da» Aus Sport-Clip vom 20.12.2023. abspielen. Laufzeit 2 Minuten 11 Sekunden. 03:46 Video Meillard: «Mein persönlicher Fokus liegt derzeit auf dem Slalom. Wir sind auf einem guten Weg» Aus Sport-Clip vom 20.12.2023. abspielen. Laufzeit 3 Minuten 46 Sekunden. 02:58 Video Prenn: «Wir wollen im 2. Lauf noch etwas drauflegen» Aus Sport-Clip vom 20.12.2023. abspielen. Laufzeit 2 Minuten 58 Sekunden.

Ein Gutes hat Holdeners Abwesenheit für Rast und die ebenfalls francophone Meillard: «Wir können jetzt noch öfters französisch sprechen.»