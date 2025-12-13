Legende: Ihr Knie hat grossen Schaden genommen Michelle Gisin. Keystone/Anna Szilagyi

Michelle Gisin hat sich beim Trainingssturz am Donnerstag in St. Moritz neben anderen Verletzungen auch das Kreuz- sowie Innenband am linken Knie gerissen.

Das ergaben genauere Abklärungen in der Hirslanden-Klinik.

Sobald sich die 32-jährige Schwyzerin von den Operationen an der Halswirbelsäule und an der rechten Hand erholt hat, wird ein weiterer operativer Eingriff nötig sein.

Die Befürchtungen haben sich bewahrheitet: Bei ihrem heftigen Sturz im 2. Training zu den Abfahrten in St. Moritz am Donnerstag wurde auch das linke Knie schwer in Mitleidenschaft gezogen.

Wie Swiss-Ski am Samstagnachmittag informierte, erlitt die 32-jährige Speedfahrerin einen Kreuz- sowie einen Innenbandriss. Dies habe eine MRI-Untersuchung in der Klinik Hirslanden in Zürich ergeben, schreibt der Schweizer Verband weiter.

Weitere OP unumgänglich

Neben dem Knie verletzte sich Gisin beim Sturz auch die Halswirbelsäule sowie die rechte Hand. Diese beiden Blessuren erforderten noch am Donnerstag je eine Operation. Davon erholt sich die Schwyzerin dieser Tage noch. Sobald dieser Erholungsprozess fortgeschritten ist, muss Gisin ein weiteres Mal unters Messer, um das lädierte Knie zu operieren.

Swiss-Ski lässt ausrichten, dass Gisin noch «einige Tage» im Spital verbleiben wird. Der Genesungsprozess laufe erfreulich. «Sie ist schon fleissig mit den Stöcken unterwegs», heisst es vom Verband.