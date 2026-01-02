Für die 18-jährige Bernerin Dania Allenbach geht beim Weltcup-Riesenslalom in Kranjska Gora ein Kindheitstraum in Erfüllung.

«Ich habe schon von klein auf geträumt, im Weltcup zu starten», sagt Dania Allenbach. «In meinen Kindergartenbüchern steht, dass Wendy Holdener mein Vorbild ist. Plötzlich mit diesen Weltcupfahrerinnen im gleichen Team zu sein, ist sehr cool.»

Die 18-jährige Berner Oberländerin darf sich am Samstag im Riesenslalom in Kranjska Gora (SLO) erstmals auf höchster Stufe versuchen. Den Startplatz hat sie sich durch starke Leistungen im Europacup (zwei Top-5-Plätze) verdient.

«Zeigen, was ich kann»

Druck von aussen habe sie keinen, aber: «Ich mache mir selber Druck. Im ersten Weltcuprennen will man ja zeigen, was man kann.» Die Saanenländerin fühlt sich nach eigenen Aussagen vor allem in steileren und auf härteren Passagen wohl. «Das könnte in Kranjska Gora gar nicht so schlecht sein.»

Ein bestimmtes Resultat-Ziel hat sie nicht. «Ich gehe an den Start und gebe Vollgas. Dann kommt, was kommt», sagt Allenbach. Unterstützung aus dem Zielraum hat sie: Die Eltern reisen selbstredend an, wenn der Kindheitstraum ihrer Tochter in Erfüllung geht.