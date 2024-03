Joana Hählen entscheidet sich noch vor dem ersten Abfahrtstraining in Saalbach gegen einen Start beim Weltcup-Finale.

Weltcup-Finale in Saalbach

Joana Hählens Zeitplan schien aufzugehen: Beim Weltcup-Finale in Saalbach plante sie, die beiden Speed-Rennen (Super-G am Freitag, Abfahrt am Samstag) zu bestreiten. Doch daraus wird nun doch nichts.

«Dem Knie geht es gut, aber noch nicht sehr gut. Deshalb habe ich entschieden, dass ich hier sicher nicht fahren werde», sagte die Bernerin vor dem ersten Abfahrtstraining am Mittwoch im Interview mit SRF. Sie habe zwar schmerzfrei besichtigen können, doch Sprüngen in vollem Tempo wolle sie ihr Knie noch nicht aussetzen. «Und auch im Kopf wäre ich noch zu wenig bereit, das Rennen zu fahren.»

Weiter Reha statt Rennen

Hählen hatte sich Ende Januar in Cortina d'Ampezzo das Kreuzband gerissen. Dank konservativer Behandlung der Verletzung hatte sie auf ein Comeback noch in dieser Saison hoffen dürfen. Im Hinblick auf den kommenden Winter wolle sie nun noch einen Reha-Block einschalten. «Ich hoffe, dass bis Mitte Mai alles wieder perfekt ist», so Hählen.

Passend zum Thema Hinweis auf einen verwandten Artikel: Verletzung am Knie Sportprofis Joana Hählen und Loris Benito kämpfen sich zurück 18.03.2024 Mit Audio

Gut-Behrami im Training nicht bei den Schnellsten

Im ersten Training hat Lara Gut-Behrami ihre Karten derweil noch nicht aufgedeckt. Die Führende im Abfahrtsweltcup klassierte sich als langsamste der drei verbliebenen Schweizerinnen nur auf dem 18. Platz. Auf die Bestzeit von Kira Weidle büsste die Gesamtweltcup-Siegerin 2,35 Sekunden ein. Priska Nufer (14.) und Michelle Gisin (15.) verloren knapp 2 Sekunden auf die Deutsche.

Die beiden Österreicherinnen Cornelia Hütter und Stephanie Venier, die Gut-Behrami die Abfahrtskugel noch streitig machen wollen, reihten sich auf den Rängen 3 respektive 7 ein. Venier weist vor dem Showdown am Samstag 68 Punkte Rückstand auf die Tessinerin auf, Hütter 72.