Die italienische Gesamtweltcupsiegerin macht auf dem Weg zu ihrem Comeback den nächsten Schritt.

Federica Brignone ist 72 Tage vor Beginn der Olympischen Winterspiele in Mailand und Cortina d'Ampezzo auf die Piste zurückgekehrt. Das gab der italienische Wintersportverband (Fisi) am Mittwoch bekannt und veröffentlichte gleichzeitig Bilder, welche die 35-Jährige bei ihren ersten Schwüngen im Schnee zeigen.

Die italienische Gesamtweltcupsiegerin hatte bei den nationalen Meisterschaften im April einen Schien- und Wadenbeinbruch sowie einen Kreuzbandriss im linken Bein erlitten.

Olympia auf der Kippe

Brignone war in Cervinia im Aostatal auf öffentlichen Pisten unterwegs und trainierte unter Begleitung von Nationaltrainern. Sie habe «die erste Phase ihrer Rehabilitation abgeschlossen und von der medizinischen Kommission grünes Licht für die zweite erhalten», hiess es in der Fisi-Mitteilung. Und diese umfasse das Training auf der Piste. Ziel sei es nun, «Stabilität und Selbstvertrauen zurückzugewinnen».

Ob und wann Brignone wieder in den Weltcup zurückkehrt, ist noch völlig offen. Die Olympia-Teilnahme steht weiter auf der Kippe.