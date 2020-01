Michelle Gisin nimmt das Rennen in Zagreb mit viel Selbstvertrauen in Angriff. Die Engelbergerin fuhr in der Altjahrswoche in Lienz erstmals auf ein Slalom-Podest. Dementsprechend locker und mit viel Vorfreude reiste sie nach Kroatien.

Ganz anders die Gemütslage bei Wendy Holdener: Die Schwyzerin fädelte in Lienz kurz vor dem Ziel ein. Die Folge: Disqualifikation statt Podestplatz und ein grosser Frust. «Ich war froh, hatten wir noch ein paar Trainingstage, so konnte ich das gute Gefühl wiederfinden», meinte Holdener.

Viel ändern will Holdener im Hinblick auf das Rennen in Zagreb nicht. Im ersten Lauf in Lienz sei sie zu verhalten gefahren, diesen Fehler wolle sie nicht noch einmal machen. «Gas geben und die Falllinie suchen», lautet ihr Motto.

Der erste Lauf in Zagreb startet um 13:00 Uhr. Ab 12:55 Uhr sind Sie im kommentierten Stream auf der SRF Sport App und auf www.srf.ch/sport live mit dabei. Auf SRF zwei startet die Übertragung um ca. 13:10 Uhr.