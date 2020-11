Vor einem Monat hat sich Aline Danioth erneut einen Kreuzbandriss zugezogen. Sie musste den Schock verdauen, bevor sie sich am Montag erstmals den Medien stellte. «Es war für mich ein sehr harter Schlag. In meinem Kopf war ein Durcheinander.»

Die 22-Jährige befand sich auf dem Weg zurück in den Weltcup, als es im Knie knallte: «Es war eine riesige Enttäuschung. Ich habe 7 Monate in der Reha alles herausgeholt, habe mich super gefühlt. Und dann passiert so was.»

Einfach traurig.

Es habe in den letzten Wochen einige Momente gegeben, in denen sie «einfach traurig» war. Auch über die Zukunft habe sie sich Gedanken gemacht. «Ich überlege mir, wie ein Plan B aussehen könnte. Ich bin offen für Ideen. Aber ich glaube nicht, dass mir etwas im Leben so viel Spass machen kann wie das Skifahren.»

Das vermisse die Urnerin auch jetzt enorm, weshalb sie dem Schweizer Winter enteilt. Im Dezember steht ein 6-wöchiger Sprachaufenthalt in Hawaii an (siehe Video ganz oben). Dort will sie auch am nächsten Comeback arbeiten. Ihre Karriereziele bleiben derweil die gleichen: «Ich will ganz oben an der Weltspitze mitfahren.»