Lara Gut-Behrami wird dem alpinen Skirennsport eigenen Aussagen zufolge einen finalen Winter erhalten bleiben. Nach dem für sie letzten Rennen in dieser Saison – am Dienstag im Riesenslalom beim Weltcup-Finale in Sun Valley (live um 16:15 und 18:45 Uhr bei SRF zwei) – bestreitet sie noch den Olympia-Winter 2025/26 mit den Spielen in Cortina d'Ampezzo als Höhepunkt und wird dann im Alter von 34 Jahren einen Schlussstrich ziehen.

Die Tessinerin setzte sich aber schon am Sonntagabend im US-Bundesstaat Idaho ein Denkmal. Mit einem halben Dutzend an kristallenen Pokalen, errungen einzig und allein in ihrer Paradesparte Super-G, verfügt sie nun über ein sportliches Vermächtnis, das seinesgleichen sucht.

Sie stellte dank ihrem Sensationssieg beim Schlussbouquet – die Endzeit von 1:12,3 Minuten hätte sie übrigens auch beim folgenden Männer-Rennen auf der Challenger-Piste in die Top 10 katapultiert – die Disziplinenwertung nochmals auf den Kopf. Das Handicap von 5 Punkten wandelte sie in ein Polster von 35 Zählern auf Federica Brignone um. Die 3. Kugel im Super-G in Folge war die 6. insgesamt im Zeitraum von 11 Jahren. Zudem ist Gut-Behrami mit dieser Errungenschaft geschlechterübergreifend alleinige Rekordhalterin: Die überflügelten Katja Seizinger und Lindsey Vonn sowie Hermann Maier und Aksel Svindal sind je fünffache Kugel-Besitzende in dieser Sparte.

Saison Ausbeute Podestplätze 2024/25 Total 665 Punkte

35 Vorsprung auf Federica Brignone 2 Siege & 4-mal 2. aus 9 Rennen 2023/24 576 / +30 auf Brignone 3 Siege, 1-mal 2. & 2 x-mal 3. aus 9 Rennen 2022/23 413 / +45 auf Brignone 2 Siege & 2-mal 3. aus 8 Rennen 2020/21 525 / +202 Pkt. auf Brignone 4 Siege & 1-mal 2. aus 6 Rennen 2015/16 481 / +45. Pkt. auf Tina Weirather 1 Sieg & 3-mal 2. aus 8 Rennen 2013/14 448 / +91 Pkt. auf Anna Fenninger 4 Siege aus 6 Rennen

Der Ausgangspunkt

Im Winter 2013/14, ihrem 6. vollen Jahr auf Stufe Weltcup, hatte die Konstanz Gut-Behramis im Super-G zum erstmaligen Kugel-Gewinn geführt. Zwei Drittel aller Rennen wurden dabei zu ihrer Beute – nebst den Triumphen in Beaver Creek, Lake Louise, Cortina und Lenzerheide war sie in den weiteren Super-G 7. und 19. geworden.

Ihr allererster Weltcup-Sieg war übrigens auch im Super-G zustande gekommen: im Dezember 2008 in St. Moritz. Nicht aber ihr Premieren-Podestplatz: Den hatte sie als damaliger 16-jähriger Shootingstar 10 Monate davor ebenfalls im Engadin als Dritte erobert.



Das Glanzlicht

Bis zur herausragenden Saison 2020/2021 folgte zwar nochmals eine Trophäe, allerdings auch eine Durststrecke, nicht zuletzt durch Verletzungen begründet. Zwischenzeitlich war Gut-Behrami in der Jahreswertung bis auf Rang 7 zurückgefallen, kletterte dann 2019/20 beim Disziplinen-Sieg für Teamkollegin Corinne Suter an Position 4 hoch und war in der Folge wieder eine Macht.

Aus 6 Starts heimste sie 4 Siege ein und musste spät im Februar in Val di Fassa, als die Würfel längst zu ihren Gunsten gefallen waren, bloss Brignone den Vortritt lassen. Einziger Schönheitsfehler in jener Saison war der 5. Platz zum Auftakt in Val d'Isère gewesen. Quasi en passant raste sie in diesem Jahr in Cortina auch zu WM-Gold im Super-G.

Der Status quo

Aus den letzten 5 Wintern eroberte die 33-Jährige nicht weniger als 4 Kugeln. Einzig in der Saison 2012/22 war sie bloss die 7.-beste Athletin in dieser Wertung. Der Trost für die damals mangelnde Konstanz: Gut-Behrami holte bei den Winterspielen in Peking ihr bis heute einziges Olympiagold.

Mit ihrem Weltcup-Sieg Nummer 47 setzte die Überfliegerin am Sonntag den (vorläufigen) Schlusspunkt hinter ihre Super-G-Erfolgsgeschichte. In der zu Ende gegangenen Saison war sie in dieser Disziplin nie schlechter als Fünfte. Im Super-G alleine steht sie bei 24 Rennsiegen im Weltcup (errungen aus 111 Starts).

