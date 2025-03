Das Podest

1. Katharina Truppe (AUT) 1:42,08 Minuten

2. Katharina Liensberger (AUT) +0,05 Sekunden

3. Mikaela Shiffrin (USA) +0,19

Von 6 auf 1: Katharina Truppe sorgte in Are für die Überraschung des Tages und sicherte sich ihren ersten Weltcupsieg überhaupt. Die Österreicherin, an der WM schon Dritte in der Team-Kombination, zeigte einen starken zweiten Durchgang und verwies Landsfrau und Namensvetterin Katharina Liensberger knapp auf den 2. Rang. Halbzeit-Leaderin Mikaela Shiffrin verpasste den insgesamt 7. Sieg in Are, den 3. in Folge.

Die US-Amerikanerin, die vor zwei Wochen in Sestriere ihren 100. Weltcupsieg eingefahren hatte, lässt mit ihrem 156. Podestplatz aber Ingemar Stenmark hinter sich.

Die Schweizerinnen

5. Wendy Holdener +0,61

11. Camille Rast +1,05

OUT Mélanie Meillard

Nicht im 2. Lauf: Elena Stoffel (32.) Aline Danioth (Out)

Mit nur 5 Hundertsteln Rückstand auf einen Podestplatz nahm Mélanie Meillard den 2. Durchgang in Angriff. Statt sich von Rang 4 aus erstmals aufs Slalom-Treppchen vorzuarbeiten, schied die Walliserin nach der zweiten Zwischenzeit allerdings aus.

So war am Ende Wendy Holdener beste Schweizerin. Sie machte noch zwei Ränge gut und wurde Fünfte. Mit Ausnahme des Auftaktrennens in Levi (16.) und des Ausfalls in Courchevel ist die Schwyzerin im Slalom diesen Weltcup-Winter immer in die Top 10 gefahren.

Passend zum Thema News aus dem Skisport Stoffel beendet ihre Karriere

Im Zweikampf um die kleine Kristallkugel im Slalom wird die Entscheidung beim Saisonfinale in Sun Valley fallen. Camille Rast verpasste es, Punkte auf die Führende Zrinka Ljutic gutzumachen. Sie klassierte sich unmittelbar hinter der Kroatin, die mit den weichen Pistenverhältnissen ebenfalls Mühe bekundete, auf Platz 11. Ljutic (515 Punkte) nimmt einen Vorsprung von 41 Zählern auf Rast (474) ins letzte Rennen mit. Auch Liensberger (464) und Holdener (419) könnten noch ein Wort mitreden.

Hector disqualifiziert

Eine bittere Erfahrung machte Sara Hector. Die Schwedin, im 1. Lauf Drittschnellste, durfte nicht zur Entscheidung antreten. Grund für die Disqualifikation war eine zu hohe und damit nicht regelkonforme Bindung bei den neuen Ski Hectors.

So geht es weiter

Im italienischen La Thuile finden von nächsten Donnerstag bis Samstag drei Speedrennen statt (1 Abfahrt, 2 Super-G). Ab dem 22. März steigt dann das Weltcup-Finale in Sun Valley (USA).

Weltcup Frauen