In der noch jungen Saison lief es Cyprien Sarrazin bisher nicht nach Wunsch. Mit den Rängen 9 (Beaver Creek) und 17 (Gröden) blieb der Franzose in der Abfahrt deutlich unter den Erwartungen. Die Vorzeichen für eine Verbesserung in Bormio stehen indes gut. Im 1. Training am Donnerstag stellte Sarrazin die klare Bestzeit auf.

Mattia Casse, der Sarrazin am nächsten kam, büsste 1,07 Sekunden auf den 30-Jährigen ein. 10 Hundertstel hinter dem Italiener reihte sich mit Alexis Monney der beste Schweizer auf Rang 3 ein. Stefan Rogentin (+2,27) komplettierte aus Schweizer Sicht die Top 10.

Live-Hinweis zu den Weltcup-Rennen in Bormio Box aufklappen Box zuklappen Auf SRF zwei bzw. in der Sport App mittels Stream und Ticker können Sie wie folgt dabei sein: Samstag, Abfahrt um 11:15 Uhr

um 11:15 Uhr Sonntag, Super-G um 11:30 Uhr

Odermatt gewohnt zurückhaltend

Nicht zu den Trainingsschnellsten gehörte einmal mehr der Weltcup-Gesamtführende Marco Odermatt. Der Gröden-Sieger ging besonders im zweiten Streckenteil keine unnötigen Risiken ein und erreichte das Ziel entsprechend mit über 3 Sekunden Rückstand, was Position 23 zur Folge hatte.

2023 wurde Odermatt auf der Pista Stelvio in Bormio von Sarrazin geschlagen. Damals setzte sich der Franzose im Vergleich mit dem Schweizer um 0,09 Sekunden durch.

