Swiss-Ski hat am Sonntagnachmittag das WM-Aufgebot der Männer bekanntgegeben. Mit dabei ist auch Mauro Caviezel.

Die WM in Cortina d'Ampezzo dürfte wohl mit Mauro Caviezel stattfinden. Der Bündner, der seit Anfang Januar verletzungsbedingt aussetzen musste, steht im 14-köpfigen Aufgebot von Swiss-Ski.

Angeführt wird das Aufgebot von Beat Feuz, der in der Abfahrt nach seiner zweiten WM-Goldmedaille nach 2017 greift.

Zahlreiche Medaillenkandidaten

Mit Medaillenchancen treten neben Feuz und Mauro Caviezel – sollte er starten – auch Marco Odermatt, Loïc Meillard und Ramon Zenhäusern an. Die Allrounder Odermatt und Meillard mischen im Weltcup in mehreren Disziplinen vorne mit.

Geklärt ist auch, wer am 21. Februar im Slalom zum Zuge kommen soll. Auf der Liste standen mit Zenhäusern, Meillard, Luca Aerni, Daniel Yule, Tanguy Nef und Sandro Simonet sechs Athleten mit dem Potenzial für ein Spitzenergebnis. Der vierte Startplatz neben Zenhäusern, Meillard und Aerni geht indes an Yule, wie Cheftrainer Tom Stauffer am Sonntag erklärte.

Mit dabei an der WM sind neben Carlo Janka, Justin Murisier und Gino Caviezel auch Niels Hintermann und Semyel Bissig. Welche Fahrer in den einzelnen WM-Rennen zum Einsatz kommen, entscheiden die verantwortlichen Trainer vor Ort, teilte Swiss-Ski mit.