Die Organisatoren der Lauberhorn-Rennen müssen am Freitag eine Änderung vornehmen: Aufgrund der Wetterprognosen wird am Morgen zuerst der Kombinations-Slalom und erst am Nachmittag die Kombinations-Abfahrt gefahren. In Wengen werden in der kommenden Nacht weitere Schneefälle erwartet. Durch den Abtausch sollen die Pistenhelfer mehr Zeit erhalten, die Abfahrtsstrecke zu präparieren.