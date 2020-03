Norweger melden Ambitionen an – Feuz weit zurück

2. Training in Kvitfjell

Allzu viel Aussagekraft haben die Trainings im Vorfeld einer Abfahrt jeweils nicht. Dass Aleksander Kilde und Kjetil Jansrud für ihr Heimrennen gerüstet sind, darf man aber wohl durchaus sagen. Kilde war nach der Tagesbestzeit am Donnerstag auch auf der 2. Übungsfahrt in Kvitfjell der Schnellste. Dicht dahinter folgte mit Kjetil Jansrud ein weiterer Norweger.

Legende: Findet sich auf der Strecke in Kvitfjell bestens zurecht Aleksander Kilde. Keystone

Feuz reicht ein 24. Platz

Beat Feuz hielt sich wie schon am Donnerstag zurück. Der Emmentaler, dem am Samstag ein 24. Platz reicht, um sich zum 3. Mal in Folge die Abfahrts-Kugel zu sichern, klassierte sich mit mehr als 2 Sekunden Rückstand auf Kilde ausserhalb der Top 30.

Die besten Schweizer waren Carlo Janka und Mauro Caviezel auf den Plätzen 10 und 11. Cedric Ochsner, der 21-jährige Weltcup-Debütant aus dem Kanton Schwyz, der am Donnerstag mit der zweitbesten Trainingszeit verblüfft hatte, teilte sich mit Feuz den 31. Rang.

Auf der Olympia-Strecke von 1994 stehen am Wochenende die Abfahrt und ein Super-G auf dem Programm.