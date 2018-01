2010: Als aus Janka der «Iceman» wurde

Heute, 13:29 Uhr

In diesem Jahrtausend gab es bisher 5 Schweizer Triumphe bei der Lauberhornabfahrt. Diese lassen wir in einer 5-teiligen Serie aufleben. Heute erinnern wir uns an Carlo Janka und seine Fähigkeiten als Überflieger im 2010.

Rückblick auf Carlo Jankas Siegesfahrt am Lauberhorn 2010 0:55 min, vom 8.1.2018 Die Liebesbeziehung zwischen Carlo Janka und Wengen nahm 2009 mit Rang 1 in der Super-Kombination ihren Anfang. Im Jahr danach setzte der Obersaxer einen drauf und triumphierte an gleicher Stätte in der längsten Weltcup-Abfahrt. 0,66 Sekunden und mehr nahm er der geschockten Konkurrenz ab. In der NZZ am Sonntag generierte der Bündner folgende Schlagzeile: « Mit Instinkt zum unerwarteten Triumph » In seiner typisch gelassenen Art begegnete der damals 23-Jährige dem Rummel. Seine stoische Ruhe trug ihm das Image des «Iceman» ein. Dabei ging Janka nach seinem Husarenritt im Schnee gleich mehrfach in die Luft, um im Helikopter von Pflichttermin zu Pflichttermin gebracht zu werden. Die SonntagsZeitung fand deshalb tags darauf: « Der Überflieger ist auch ein Vielflieger » Aufs Podest gehoben wurde Janka zudem von Pirmin Zurbriggen, der im TagesAnzeiger so über das Talent urteilte: «Janka erinnert mich irgendwie an Federer. Was mich bei ihm beeindruckt, ist die Körperhaltung, mit der er von Grund auf alles kontrolliert.» Im Video unten erinnert sich SRF-Radiomann Berni Schär an Jankas dezenten Jubel nach der Glanztat, der zu seinem Markenzeichen wurde: Schär: «Seine Freude war ganz dezent» 1:15 min, vom 9.1.2018 Morgen widmen wir uns dem Sieg von Beat Feuz im Jahr 2012

Die Abfahrtssieger am Lauberhorn seit 2000

Kein Rennen

2016 Aksel Svindal (No)

2015 Hannes Reichelt (Ö)

2014 Patrick Küng

2013 Christof Innerhofer (It)

2012 Beat Feuz

2011 Klaus Kröll (Ö)

2010 Carlo Janka

2009 Didier Défago

2008 Bode Miller (USA)

2007 Bode Miller (USA) 2006 Daron Rahlves (USA)

2005 Michael Walchhofer (Ö)

2004 Kein Rennen 2003 Bruno Kernen

2003 Stephan Eberharter (Ö)

2002 Stephan Eberharter (Ö)

2001 Kein Rennen 2000 Josef Strobl (Ö)

08.01.2018

