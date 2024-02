Marco Odermatt ist der Sieg im Gesamtweltcup nicht mehr zu nehmen. Auch sein vorjähriger Punkterekord ist in Reichweite.

Odermatt: Gesamtweltcup in der Tasche – Punkterekord im Blick

Gut drei Wochen vor dem Weltcup-Finale im österreichischen Saalbach ist Marco Odermatt die grosse Kristallkugel nicht mehr zu nehmen. Durch seinen Triumph in Palisades Tahoe (USA), dem 7. in ebenso vielen Riesenslaloms, sicherte er sich den Gesamtweltcupsieg. Es ist bereits der dritte Triumph im Gesamtweltcup in Serie für den 26-Jährigen.

Nur in einer Wertung nicht top

Mit dem gesicherten Gewinn der grossen Kugel kann sich Odermatt nun auf die kleinen Kugeln konzentrieren. In der Abfahrts-, Super-G- und Riesenslalom-Wertung grüsst der Nidwaldner von der Spitze. Ausserdem führt er mit der Schweiz die Nationenwertung an, sowohl diejenige der Männer als auch die geschlechterübergreifende.

An Pirmin Zurbriggens Saison 1986/87 kann Odermatt aber nicht herankommen. Der Oberwalliser gewann damals neben dem Gesamtweltcup 4 Disziplinen-Wertungen (Abfahrt, Super-G, Riesenslalom und Kombination).

Legende: Darf sich über die 3. grosse Kristallkugel freuen Marco Odermatt, hier nach dem Gesamtweltcup-Sieg 2023. Keystone/Alessandro Trovati

Purzeln die Rekorde?

Andere historische Marken sind hingegen im Blickfeld: Bereits in der vergangenen Saison stellte Odermatt einen Punkterekord auf. Als erst zweiter Mann nach Hermann Maier erreichte er die 2000-Punkte-Marke (2042). Diesen Wert dürfte Odermatt mit Blick auf den übrigen Rennkalender und seine Form übertreffen. Der geschlechterübergreifende Rekord von Tina Maze von 2402 Zählern aus der Saison 2012/13 ist auch in diesem Winter unerreichbar.

Der bisher grösste Punkteabstand im aktuellen Zählsystem (seit 1992) zwischen Gesamtweltcup-Sieger und -zweitem liegt bei 743 Punkten. Hält Odermatt sein Leistungsniveau auch zum Abschluss der Saison, kann er diesen Rekord brechen. Sein Vorsprung auf den Zweiten Manuel Feller beträgt nun genau 1001 Punkte.

Rekordsieger Hirscher

Mit seinem dritten Sieg im Gesamtweltcup schliesst Odermatt zu Phil Mahre (USA) und Ingemar Stenmark (SWE) auf. Schweizer Rekordsieger ist Zurbriggen mit 4 grossen Kugeln. Ganz oben thront Marcel Hirscher mit 8 (!) Gesamtweltcup-Siegen in Folge. Um diesen Fabelrekord zu egalisieren, braucht Odermatt mindestens noch 5 Jahre.

03:21 Video Archiv: Ein Prosit auf Odermatts 2. Gesamtweltcup-Sieg Aus Sport-Clip vom 11.03.2023. abspielen. Laufzeit 3 Minuten 21 Sekunden.