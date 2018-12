Der 29-Jährige fährt im Riesenslalom von Beaver Creek auf Platz 3. Der Sieg geht an Stefan Luitz.

3. Platz in Beaver Creek

Die Schnellsten

1. Stefan Luitz (De) 2:36,38

2. Marcel Hirscher (Ö) 0,14

3. Thomas Tumler (Sz) +0,51

4. Henrik Kristoffersen (No) +0,53

5. Loïc Meillard (Sz) +0,84

Als Thomas Tumler in den 2. Durchgang von Beaver Creek startete, hätte sich der 29-Jährige wohl kaum vorstellen können, wo er eine halbe Stunde später stehen würde. Denn der Mann aus Samnaun schaffte dank klarer Laufbestzeit im Finaldurchgang einen Sprung vom 21. auf den 3. Platz. Es war für das Schweizer Riesenslalom-Team der erste Podestplatz seit dem Sieg von Carlo Janka im Februar 2011 in Kranjska Gora.

Passend zum Thema Hinweis auf einen verwandten Artikel: Nach 7 Jahren Ausgerechnet Tumler durchbricht schwarze Serie

Auf dem Podest stand Tumler mit Marcel Hirscher und dem ebenso überraschenden Sieger Stefan Luitz. Der Deutsche war erst auf diese Saison hin von einem Kreuzbandriss genesen und holte seinen 1. Weltcup-Sieg. Knapp nicht auf das Podest schaffte es Loïc Meillard. Der 22-Jährige verlor im Finaldurchgang einen Platz und wurde 5.

Die weiteren Schweizer

13. Gino Caviezel +1,55

25. Elia Zurbriggen +2,60

27. Marco Odermatt +2,74

Neben den überragenden Tumler und Meillard schaffte es ein Schweizer Trio in den Finaldurchgang – eine starke Teamleistung. Gino Caviezel, nach dem 1. Durchgang auf dem 14. Zwischenrang, konnte sich noch um einen Rang verbessern. Über Punkte durften sich auch Elia Zurbriggen und Junioren-Weltmeister Marco Odermatt freuen.

So geht es weiter

Nach den Stopps in Lake Louise und Beaver Creek geht es für den Weltcup-Tross zurück nach Europa. In einer Woche stehen die Rennen in Val d'Isère auf dem Programm. Danach geht es weiter nach Val Gardena und Alta Badia.

Sendebezug: SRF zwei, sportlive, 02.12.18, 20:40 Uhr