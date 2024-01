Der erst 3. Weltcup-Slalom im laufenden Winter bringt zum 2. Mal Manuel Feller als Sieger hervor. Marc Rochat wird am Chuenisbärgli starker Fünfter.

Feller legt nach Gurgl-Sieg nach – 3 Schweizer in den Top 10

3. Weltcup-Slalom in Adelboden

Das Podest

1. Manuel Feller 1:52,62 Minuten

2. Atle Lie McGrath (NOR) + 0,02 Sekunden

3. Dominik Raschner (AUT) + 0,23

Auch ohne Marco Schwarz (Saisonaus) bleibt die ÖSV-Equipe im Stangenwald tonangebend. Nach dem Dreifach-Triumph bei der Slalom-Premiere 2023/24 zuhause in Gurgl brachten die Österreicher in Adelboden wieder 2 Athleten aufs «Stockerl».

Von der obersten Stufe grüsste Manuel Feller, der seinen 2. Saisonerfolg eintütete und wieder die Führung im Disziplinen-Weltcup übernahm. Der 31-Jährige zeigte einen bärenstarken Finish und preschte vom 5. Zwischenrang ganz an die Spitze vor – auch dank dem erzwungenen Hundertstelglück.

02:17 Video Feller: «Ich wusste, dass ich im 2. Lauf noch mehr Risiko nehmen muss» Aus Sport-Clip vom 07.01.2024. abspielen. Laufzeit 2 Minuten 17 Sekunden.

Denn Atle Lie McGrath als Zweiter wies einen Rückstand von bloss 0,02 Sekunden auf. Weitere 21 Hundertstel dahinter schaffte Dominik Raschner sein erstes Slalom-Podest überhaupt. Er legte die Basis zu seinem Meisterstück mit der Startnummer 35 am Vormittag.

Mit schlechten Erinnerungen verlässt Alexander Steen Olsen das Chuenisbärgli. Er hatte seine allererste Halbzeit-Führung herausgefahren, schenkte seine glänzende Ausgangslage aber früh im 2. Lauf her und schied aus.

01:26 Video Der Halbzeit-Führende Steen Olsen scheidet im 2. Lauf aus Aus Sport-Clip vom 07.01.2024. abspielen. Laufzeit 1 Minute 26 Sekunden.

Die Schweizer

5. Marc Rochat + 0,44 Sekunden

8. Luca Aerni + 0,64

10. Daniel Yule + 0,86

12. Loïc Meillard + 1,00

14. Ramon Zenhäusern + 1,20

Die wertvollste Klassierung aus Sicht der Einheimischen holte Marc Rochat heraus. Der Romand mausert sich allmählich zum Adelboden-Spezialisten und steigerte sich nach seinem letztjährigen 9. Rang sogar um vier Positionen. Damals war er noch Drittbester innerhalb des Swiss-Ski-Teams gewesen, diesmal gehört ihm als Fünfter die Leaderrolle.

01:09 Video Rochat wird nach starkem 2. Lauf bester Schweizer Aus Sport-Clip vom 07.01.2024. abspielen. Laufzeit 1 Minute 9 Sekunden.

Besser hatte der 31-Jährige überhaupt erst ein einziges Mal abgeschnitten: vor 10 Monaten als Vierter beim Weltcup-Finale in Andorra. Und mit seinem 5. Rang egalisierte er auch das Schweizer Slalom-Top-Ergebnis in diesem Winter. Hätte der Tag für ihn besser laufen können? Er antwortete hinterher keck und mit einem Schmunzeln: «Ja, wenn's fürs Podest gereicht hätte.»

02:04 Video Rochat: «Ich bin extrem stolz und zufrieden» Aus Sport-Clip vom 07.01.2024. abspielen. Laufzeit 2 Minuten 4 Sekunden.

Als 8. vermochte auch Luca Aerni zu überzeugen. Für ihn ging es in der Entscheidung um 7 Plätze nach vorn. Während sich Daniel Yule minim verbessern konnte (von 11 auf 10), machte Loïc Meillard einen Sprung von 21 auf 12. In die entgegengesetzte Richtung ging es für Ramon Zenhäusern, der nach einem späten Patzer als bester Schweizer zur Halbzeit (8.) auf den 14. Schlussrang abrutschte.

Schliessen 01:05 Video Aerni mit solidem 2. Lauf Aus Sport-Clip vom 07.01.2024. abspielen. Laufzeit 1 Minute 5 Sekunden. 01:27 Video Meillard steigert sich im 2. Lauf Aus Sport-Clip vom 07.01.2024. abspielen. Laufzeit 1 Minute 27 Sekunden. 01:23 Video Zenhäusern mit Fehler im Zielhang Aus Sport-Clip vom 07.01.2024. abspielen. Laufzeit 1 Minute 23 Sekunden.

Vom Swiss-Ski-Sextett im 2. Lauf musste sich Tanguy Nef ohne Wertung vom Heimpublikum verabschieden. Ohne zählbares Ergebnis endete auch das Weltcup-Debüt von Matthias Iten. Bei erster Gelegenheit hatte sich der 24-jährige Zuger zwar noch akrobatisch auf den Ski halten können, kurz vor der Zieldurchfahrt schied er in Durchgang 1 aber doch noch aus.

Der Quantensprung

Die Piste war schon merklich gezeichnet, als sich mit der Startnummer 70 River Radamus am Vormittag angeschickt hatte, den Cut zu schaffen. Noch nie war er bei seinen 8 vorangegangen seltenen Versuchen im Slalom über die Halbzeit hinausgekommen.

00:43 Video Radamus: Als Letzter des 1. Laufs die Top 30 geknackt Aus Sport-Clip vom 07.01.2024. abspielen. Laufzeit 43 Sekunden.

In Adelboden preschte der unverwüstliche 25-Jährige aus Colorado trotz Rillen auf den 29. Zwischenrang vor. Er schien dabei beflügelt von seinem 4. Platz am Vortag im Riesenslalom, seinem Karriere-Bestresultat. Die frühe Startnummer im 2. Anlauf nutzte Radamus zum 19. Rang in der Endabrechnung.

Die Bedingungen: Erst trüb, später klar

Erst eine erneute Parforceleistung der Pistenarbeiter machte am Chuenisbärgli bei herausfordernden Verhältnissen das 2. Rennen innert 24 Stunden möglich. Es galt, in den frühen Stunden reichlich Schnee herauszurutschen. Die Sichtverhältnisse blieben anfänglich schwierig, der Nebel im oberen Streckenteil lichtete sich bis ins Ziel jedoch komplett. Und beim Finale am Nachmittag war es nochmals etwas weniger verhangen.

So geht es weiter

Nach Adelboden ist vor Wengen. Am Fuss der Jungfrau stehen ab Donnerstag der Reihe nach diese 4 Rennen an: verkürzte Abfahrt, Super-G, klassische Lauberhorn-Abfahrt und Slalom (alle wie gewohnt live bei SRF im Programm).

Für die Stangenkünstler, die diesen Winter noch nicht oft im Einsatz standen, geht es auch nach dem Chuenisbärgli und Wengen mit weiteren 4 Wettkämpfen innert 3 Wochen in Kitzbühel, Schladming, Chamonix sowie Bansko Schlag auf Schlag weiter.