Marco Odermatt hat Pirmin Zurbriggen definitiv überflügelt und ist der erfolgreichste Schweizer in der Geschichte des Ski-Weltcups. Der Walliser adelt seinen Nachfolger.

Die 40 Weltcupsiege von Pirmin Zurbriggen hat Marco Odermatt (54) schon längst übertroffen. Mit nun 5 Triumphen im Gesamtweltcup hat der Nidwaldner den Walliser (4) auch in dieser Kategorie hinter sich gelassen.

Zurbriggen trägt dies mit Fassung, der 63-Jährige freut sich gar darüber: «Ich habe nicht gedacht, dass es so schnell geht. Aber dass der Rekord einmal gebrochen wird, habe ich gehofft. Marco ist ein super Mensch mit einem tollen Charakter.»

Zurbriggen benennt Odermatts Stärken

Odermatt bringe neben dem Talent gewisse Eigenschaften mit, welche eine solche Leistung überhaupt erst möglich gemacht hätten. «Die Risikobereitschaft zu tragen und diese zu handhaben, das hat ihn von Anfang an ausgezeichnet. Man hat gesehen, dass er das Können und das Gespür dafür hat, wie weit er gehen kann.» Dies sei eine Begabung.

Es würde mich aber nicht überraschen, wenn Marco eines Tages sagen würde, dass er sich nur noch auf zwei Disziplinen konzentriert, um seinem Körper mehr Ruhe zu gewähren.

Im Super-G, einer Disziplin welche in dieser Hinsicht am schwierigsten sei, zeige sich dies am besten. Da müsse eine kurze Besichtigung bereits reichen, so Zurbriggen. Odermatt könne es sich sogar leisten, nicht immer alles perfekt zu machen. «Man hat so oft gesehen, dass ihm ein paar Fehlerchen unterlaufen sind, er aber dennoch bei den Besten gelandet ist», schwärmt Zurbriggen.

Die Schweizer Ski-Legende streicht aber auch Odermatts Konstanz hervor, in Situationen abzuliefern, wenn sein Körper nicht bei 100 Prozent sei. Die Herausforderungen mit dem heutigen Material seien riesig. Der Körper müsse unglaubliche Kräfte aushalten. «Heute hat zum Beispiel in der Abfahrt, wo man so konstant und präzise auf den Ski stehen muss, jeder kleine Fehler eine viel grössere Auswirkung auf die Gelenke», so Zurbriggen.

Odermatt und die Frage nach der Zukunft

Parallelen zieht Zurbriggen zu seiner eigenen Karriere. Der Rummel konzentriere sich heute oft auf Odermatt. Dieser Faktor habe ihn selbst mitunter mit 27 Jahren zum Rücktritt bewogen. Weil er auch Slalom gefahren sei, habe dies seinen Körper strapaziert.

Zurbriggen glaubt aber nicht, dass der 28-jährige Odermatt seinem Beispiel folgen werde. «Es würde mich aber nicht überraschen, wenn Marco eines Tages sagen würde, dass er sich nur noch auf zwei Disziplinen konzentriert, um seinem Körper mehr Ruhe zu gewähren.»