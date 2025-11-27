Nach langer und dramatischer Leidenszeit zeigt der Norweger ein beachtliches Comeback. Seine Verlobte Mikaela Shiffrin fiebert mit.

685 Tage nach seinem Horror-Sturz in Wengen hat der norwegische Ski-Star Aleksander Kilde ein emotionales Weltcup-Comeback gegeben. Der 33-Jährige landete beim Sieg von Marco Odermatt im Super-G von Copper Mountain auf Rang 24. Die Platzierung war für den früheren Gesamtweltcupsieger nach 22 Monaten Zwangspause aber ohnehin nebensächlich.

Grosse Emotionen bei Shiffrin

Mit Startnummer 22 war Kilde im ersten Speed-Rennen der Saison auf die Piste im US-Bundesstaat Colorado gegangen. Seine Verlobte, die amerikanische Ausnahme-Skifahrerin Mikaela Shiffrin, wartete angespannt im Zielbereich.

Als Kilde über die Linie fuhr und erleichtert ins Publikum winkte, schlug Shiffrin die Hände vor dem Gesicht zusammen. Hinter ihrer Sonnenbrille vergoss sie ein paar Tränen. Kurz darauf gab's eine innige Umarmung.

Kilde, Gesamtweltcupsieger von 2020 sowie jeweils zweifacher Olympia- und WM-Medaillengewinner, war im Januar 2024 auf der legendären Lauberhorn-Abfahrt in Wengen schwer gestürzt. Er hatte eine tiefe Schnittwunde am Unterschenkel und eine Schulterluxation erlitten. Es folgten mehrere Operationen, phasenweise sass Kilde im Rollstuhl. Eine Infektion in der Schulter erschwerte den Heilungsverlauf.

Karriere hing am seidenen Faden

Die Bilder, die der Norweger aus dem Spital postete; seine Schilderungen in Interviews und in den sozialen Medien – sie waren dramatisch. Ein Karriereende stand im Raum. Probleme mit der Schulter werde er jetzt wohl sein ganzes Leben haben, hatte Kilde vor dem Comeback prophezeit.

Umso bemerkenswerter war nun seine Weltcup-Rückkehr. Die dürfte ihm auch mit Blick auf einen möglichen Olympia-Start im Februar Mut machen.

Resultate