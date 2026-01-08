71 Jahre nach der Premiere feiern die Adelbodner Skitage heuer ihr 70-jähriges Jubiläum. Wir klären auf.

Legende: Die Kulisse war vor 71 Jahren wohl auch prächtig Das Rennen am Chuenisbärgli. Keystone / JEAN-CHRISTOPHE BOTT

1955 fanden am legendären Chuenisbärgli zum ersten Mal internationale Skirennen statt. Der Slalom wurde damals zur Beute des Wallisers Martin Julen, der sich vor dem Franzosen Adrien Duvillard durchsetzte.

71 Jahre später feiern die Adelbodner Skitage ihr 70-jähriges Jubiläum. Die Erklärung dafür ist relativ simpel: Zwar fand 1955 das erste Rennen statt, die Bezeichnung «Adelbodner Skitage» wurde jedoch erst 1956 eingeführt.

Je nach Zählweise kommt man 2026 dennoch auf die 70. Austragung der Traditionsrennen. Viermal mussten die Wettkämpfe an andere Orte verschoben werden. Statt am Chuenisbärgli wurde zweimal in Veysonnaz und je einmal in Saas-Fee und Crans-Montana um Podestplätze gefahren. Damit würde man heuer bei der 72. Austragung landen. Zieht man die Jahre 1962 und 1964 ab, als die Rennen komplett abgesagt werden mussten, kommt man 2026 auf die 70. Austragung.