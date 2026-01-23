Marco Odermatt und Franjo von Allmen sorgen beim Super-G in Kitzbühel für einen Schweizer Doppelsieg.

Das Podest

1. Marco Odermatt (SUI) 1:08,41 Minuten

2. Franjo von Allmen (SUI) +0,03 Sekunden

3. Stefan Babinsky (AUT) +0,25

Wie vor einem Jahr triumphierte Marco Odermatt beim Super-G in Kitzbühel. Der Nidwaldner fand zwar in keinem Sektor die schnellste Linie. Trotzdem war in der Summe keiner besser als der Überflieger dieser Saison. Odermatt tütete bereits den 8. Sieg in diesem Winter ein. Insgesamt steht «Odi» bei 53 Weltcup-Triumphen. Zudem steht er in Kitzbühel zum 99. Mal in seiner Karriere auf dem Podest.

Um ein Haar hätte sich Odermatt mit Rang 2 begnügen müssen. Im Ziel lag er bloss 0,03 Sekunden vor seinem Teamkollegen Franjo von Allmen. Bei der Hausbergkante hatte Odermatt noch 0,32 Sekunden vor dem Berner Oberländer gelegen. In der Traverse fand der Abfahrts-Weltmeister von Saalbach aber die schnellere Linie.

Schweizer Speedfahrer bleiben eine Macht

Mit den Plätzen 1 und 2 untermauerten Odermatt und von Allmen die Schweizer Vormachtstellung in den Speed-Disziplinen. Im 10. Rennen (4xAbfahrt, 6xSuper-G) waren es die Podestplätze 12 und 13. Während die Schweizer in der Abfahrt alle Rennen gewonnen haben, ist es im Super-G «erst» der 2. Saisonsieg für Swiss-Ski (nach Odermatts Triumph in Copper Mountain).

Der letzte Schweizer Doppelsieg in einem Super-G liegt ein knappes Jahr zurück. In Crans-Montana am 23. Februar 2025 setzte sich Odermatt vor Alexis Monney durch.

Die weiteren Schweizer

8. Stefan Rogentin +0,45

27. Marco Kohler +1,07

32. Justin Murisier +1,13

40. Alexis Monney +1,36

DNF: Arnaud Boisset, Alessio Miggiano

Drittbester Schweizer hinter dem Top-Duo war Stefan Rogentin auf Rang 8. Eine Klassierung, die dem 31-Jährigen nicht fremd ist. Schliesslich erreichte Rogentin im 6. Super-G des Winters zum bereits 4. Mal dieses Ergebnis. Die anderen beiden Resultate: zwei 7. Plätze. Mehr Konstanz geht kaum.

Eine Schrecksekunde gab es für Arnaud Boisset. Der Romand, der sich eigentlich noch ins Gespräch für Olympia bringen wollte, stürzte im obersten Teil beim Seidlalm-Sprung schmerzhaft, konnte aber nach kurzer Betreuung selbstständig ins Ziel fahren.

So geht es weiter

Am Samstag steht auf der Streif die legendäre Hahnenkamm-Abfahrt auf dem Programm. Das Kitzbühel-Wochenende wird am Sonntag mit dem Slalom auf dem Ganslernhang beschlossen. SRF überträgt beide Rennen live.

