Das neue Programm in Beaver Creek ist bekannt

Legende: Es muss noch geschuftet werden Die Bedingungen in Beaver Creek sind aktuell nicht ideal. Alexis Boichard/Agence Zoom/Getty Image

Was sich in den letzten Tagen rund um das Programm der Weltcup-Rennen der Männer in Beaver Creek angedeutet hat, ist jetzt fix: Die Abfahrt wird um einen Tag vorgezogen und findet neu am Donnerstag statt.

Wann der ursprünglich für den Samstag geplante Super-G ausgetragen wird, will die FIS am Donnerstag kommunizieren. Ebenfalls noch offen ist, wann der Riesenslalom durchgeführt wird.

Weniger und kürzere Rennen

Ursprünglich waren in Beaver Creek vier Wettbewerbe – Abfahrten am Donnerstag und Freitag, ein Super-G am Samstag und ein Riesenslalom am Sonntag – geplant gewesen. Wegen der unzureichenden Schneelage wurde in der Vorwoche die für Donnerstag angesetzte Abfahrt gestrichen.

Bereits am Montag hatte FIS-Renndirektor Markus Waldner erklärt, dass die Abfahrt und der Super-G aufgrund des Schneemangels nur im unteren Bereich auf verkürzter Strecke durchgeführt werden können. Die Fahrer schwingen in den Speedrennen bereits kurz nach dem «Golden-Eagle» auf Höhe des «Harrier-Sprungs» ab, die Fahrzeit reduziert sich dadurch um 10 Sekunden.

