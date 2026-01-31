Das einzige Training zur Abfahrt in Crans-Montana wird zur Beute von Mattia Casse.

Legende: Muss sich noch steigern Marco Odermatt. KEYSTONE/Alessandro della Valle

Die Abfahrt von Crans-Montana ist die Hauptprobe für das Olympia-Rennen in Milano Cortina. Doch für viele sind die Olympischen Spiele noch Zukunftsmusik, liegt der Fokus auf dem Weltcup.

Und in diesem glänzte wie zuletzt öfters in den Speedrennen ein Italiener: Mattia Casse, bekannt für seine schnellen Trainingsfahrten, stellte im 1. und einzigen Training auf der Piste Nationale die beste Zeit auf. An seine 1:56,67 Minuten, die er aufstellte, kam niemand heran. Die beiden Nordamerikaner Cameron Alexander (CAN, +0,38) und Ryan Cochran-Siegle (USA, +0,52) verloren am wenigsten Zeit.

Top-Cracks noch zurück

Aus Schweizer Sicht hielt Alexis Monney am besten mit der Spitze mit. Der Freiburger büsste 66 Hundertstel auf die Bestzeit ein und wurde 5. Auch Stefan Rogentin schaffte es als 9. in die Top 10. Vorjahressieger Franjo von Allmen (18., +1,64) und Marco Odermatt (29., +2,01) deckten ihre Karten bei besten Bedingungen noch nicht auf. Noch mehr Zeit büsste Shootingstar Giovanni Franzoni als 33. ein. Der Kitzbühel-Sieger beging einen Fahrfehler und kam mit Glück um einen Sturz herum.

