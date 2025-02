Für Franjo von Allmen geht in dieser Ski-Saison so ziemlich alles auf. Beim Super-G in Wengen holte sich der Berner seinen ersten Weltcupsieg, nachdem er im letzten Winter bereits mit einem Podestplatz in Garmisch-Partenkirchen hatte aufhorchen lassen.

Die Schweizer Skifans stehen aber natürlich auch noch unter dem Eindruck der WM in Saalbach, wo Von Allmen nicht nur sensationell Abfahrtsgold holte, sondern auch in der Team-Kombination zusammen mit Loïc Meillard triumphierte. Am vergangenen Freitag wurde dem 23-Jährigen in seinem Heimatort Boltigen ein grosser Empfang bereitet.

Passend zum Thema Hunderte Fans in Boltigen Feierlicher Empfang für Doppelweltmeister Von Allmen

Nach den Heimrennen in Crans-Montana macht er am Sonntag auch dem «Sportpanorama» seine Aufwartung. Um 18:00 Uhr geht's auf SRF zwei los.

Weltcup Männer