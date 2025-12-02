Marco Odermatt hat auf der verkürzten Abfahrtsstrecke die schnellste Zeit aufgestellt, dabei aber ein Tor ausgelassen.

Legende: Ist in Colorado im Schuss Marco Odermatt. Freshfocus/Sven Thomann

Am Freitag soll in Beaver Creek (Colorado) die erste Weltcup-Abfahrt der Saison stattfinden. Allerdings auf verkürzter Strecke, da Schneemangel und ungewöhnlich hohe Temperaturen die Präparation der Piste erschweren. Am Dienstag trainierten die Speed-Spezialisten erstmals auf dem Hang. Dabei stellte Marco Odermatt die Bestzeit auf – liess aber ein Tor aus.

Der Nidwaldner, der in Copper Mountain das bislang einzige Speed-Rennen der Saison (einen Super-G) gewonnen hatte, distanzierte den Kanadier Brodie Seger um 0,40 Sekunden. Eine Hundertstel dahinter folgte Matthieu Bailet (FRA).

Hintermann bei den Leuten

Stefan Rogentin (7.) verlor etwas mehr als eine Sekunde auf seinen Landsmann. Auch Alexis Monney (12.) und Weltmeister Franjo von Allmen (18.) hielten mit. Niels Hintermann, der aufgrund einer Krebserkrankung vor inzwischen 652 Tagen sein letztes Rennen bestritten hatte, büsste 1,99 Sekunden auf Odermatt ein (27.). Aleksander Kilde (NOR), der ähnlich lange ausgefallen war, liess es ruhig angehen und klassierte sich als 45.