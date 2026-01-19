Top-TV-Quoten während der «Berner Oberländer Woche»: Bei der Siegesfahrt von Marco Odermatt am Lauberhorn schalten bis zu 1,11 Millionen Menschen ein. Die Livestreams im Onlineangebot erzielen rund 230’000 Starts. Die Entscheidung im Riesenslalom in Adelboden sahen im Schnitt 796’000 Menschen.

Die alpinen Skirennen der Männer im Berner Oberland zogen die Menschen in den letzten Tagen zahlreich vor die Bildschirme. Die Abfahrt am Lauberhorn vom Samstag, 17. Januar 2026, verfolgten in der Spitze – während der Fahrt des späteren Siegers Marco Odermatt – bis zu 1,11 Millionen Personen live auf SRF zwei. Dies entspricht einem Marktanteil von 84,8 Prozent. Die Livestreams im Onlineangebot von SRF erzielten rund 230’000 Starts.

Auch Adelboden beliebt

Auf grosses Interesse beim TV-Publikum stiess bereits eine Woche zuvor der Riesenslalom in Adelboden BE. Den zweiten Durchgang am «Chuenisbärgli» verfolgten durchschnittlich 796’000 Zuschauerinnen und Zuschauer (Marktanteil 77,5 Prozent). Den zweiten Durchgang im Slalom sahen im Schnitt 644’000 Menschen, was einem Marktanteil von 68,9 Prozent entspricht.

Eine SRG-Produktion

Die SRG produzierte die Weltcuprennen im Berner Oberland und lieferte das internationale Fernsehsignal. «Die SRG konnte als verlässlicher Partner für den Schweizer Sport einen wichtigen Beitrag zur Sichtbarkeit der Traditionsrennen am Lauberhorn und ‹Chuenisbärgli› leisten», sagt Roland Mägerle, Leiter von SRF Sport und der Business Unit Sport SRG: «Das auf allen Kanälen grosse Interesse des Publikums an unserer Berichterstattung freut mich sehr.»