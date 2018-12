Die 4. Abfahrt des Weltcup-Winters 2018/19 hat es in sich. SRF-Co-Kommentator Marc Berthod charakterisiert die «Stelvio».

Im Fahrerlager ist der Respekt vor der Abfahrt in Bormio am Freitagmittag gross. Auch Marc Berthod spricht von einer sehr anspruchsvollen Strecke, auf der man «vom Kopf her sehr präsent sein muss».

Der Engadiner, für SRF vor Ort als Co-Kommentator im Einsatz, bestritt die «Stelvio» rennmässig einmal. Bei seiner einzigen Weltcup-Abfahrt in Norditalien belegte Berthod Rang 26 – mit 2,09 Sekunden Rückstand auf Sieger Aksel Svindal (No).

Sie suchen vielleicht nicht immer die direkte Linie und nehmen bewusst etwas mehr Weg in Kauf.

Im Training hat Berthod beobachtet, dass die Athleten aufgrund des hohen Schwierigkeitsgrades vorsichtiger und aufmerksamer ans Werk gehen würden. «Sie suchen vielleicht nicht immer die direkte Linie und nehmen bewusst etwas mehr Weg in Kauf.»

Zum Eislaufen geeignet

Die Piste ist sehr eisig und mit vielen Unebenheiten versehen. Berthod vergleicht die «Stelvio» mit einem Eisfeld am Berg. Und er konstatierte auch dies: «Es gibt Stellen, wo man effektiv schlittschuhlaufen könnte.»

Erfahren Sie im untenstehenden Video, wen Berthod im Rennen zuoberst auf seiner Favoritenliste hat.

Sendehinweis Verfolgen Sie die Abfahrt in Bormio am Freitag ab 11:30 Uhr live bei SRF zwei oder in unserer Sport App mit Stream und Ticker.