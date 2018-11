Den Auftakt in die Saison hatte sich Mauro Caviezel sicher anders vorgestellt. Der 24. Platz in der Abfahrt in Lake Louise entsprach so gar nicht den Vorstellungen des Bündners. Vor allem nicht, weil er im Vorjahr mit Rang 8 bewiesen hatte, dass ihm die Strecke liegt.

Die Enttäuschung zum Saisonstart brachte Caviezel aber nicht aus dem Konzept. «Ich habe mein Rennen kurz analysiert und ein Fazit gezogen. Dann war ich schnell voll fokussiert auf den Super-G.»

Ich bin froh, dass es im Rennen wieder einmal aufgegangen ist.

Dort zeigte der 30-Jährige am Sonntag eine ausgezeichnete Fahrt und belohnte sich mit seinem 2. Podestplatz im Weltcup. «Ich habe mir vorgenommen, voll anzugreifen. Unterwegs hatte ich ein sehr gutes Gefühl.»

Der Exploit in Lake Louise ist für Caviezel die Bestätigung für seine Eindrücke aus den Trainings. «Dort hatte ich immer ein sehr gutes Gefühl auf den Skis. Ich bin froh, dass es im Rennen wieder einmal aufgegangen ist.»