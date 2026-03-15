Legende: Gewinnt, ohne zu fahren Marco Odermatt holt die Super-G-Kugel. KEYSTONE

Auch der 2. Super-G fällt in Courchevel dem Wetter zum Opfer.

Damit ist Marco Odermatt in der Super-G-Wertung nicht mehr einzuholen.

Es ist bereits die dritte Kugel, die der Nidwaldner in diesem Winter gewinnt.

Die Meldung kam am frühen Sonntagmorgen: Die Strecke in Courchevel ist wegen anhaltenden Schneefalls in der Nacht auf Sonntag nicht befahrbar. Wie schon am Samstag fällt der Super-G also dem Wetter zum Opfer. Das Rennen wird ersatzlos gestrichen.

Durch die Absage ist auch klar, dass Marco Odermatt in der Disziplinenwertung nicht mehr einzuholen ist. Vor dem letzten Super-G der Saison, beim Weltcup-Finale in Lillehammer am 22. März, liegt der Nidwaldner mit 158 Punkten Vorsprung an der Spitze.

4. Super-G-Kugel in Folge

Odermatts Dominanz in dieser Disziplin ist beeindruckend: Es ist bereits die vierte Super-G-Kugel in seinem Palmarès, die vierte in vier Jahren. Die Siege im Gesamt- und Abfahrtsweltcup schnappte sich der 28-Jährige bereits am Freitag.

Eine weitere Kugel könnte Odermatt dann in Lillehammer einheimsen: Die Riesenslalom-Wertung führt er mit 48 Zählern Vorsprung auf den ersten Verfolger Lucas Pinheiro Braathen (BRA) an.

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