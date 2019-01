In Adelboden rückt Marcel Hirscher die Riesenslalom-Hierarchie wieder zurecht. 3 Schweizer überzeugen.

Hirscher König am «Chuenisbärgli» – Schweizer solide

Legende: Video Hirscher siegt in Adelboden abspielen. Laufzeit 03:37 Minuten.

Hirscher siegt in Adelboden

Das Podest

1. Marcel Hirscher (Ö) 2:26,54

2. Henrik Kristoffersen (No) +0,71

3. Thomas Fanara (Fra) +1,04

Marcel Hirscher feilt weiter an seinem Erbe: 8 Siege und 15 Podestplätze am «Chuenisbärgli» sind Rekord. Heuer benötigte es einen Exploit im 2. Lauf für seinen insgesamt 66. Weltcup-Sieg – und Hirscher lieferte.

Mit einer sensationellen Fahrt im Schlusshang distanzierte er einen nicht fehlerlosen Henrik Kristoffersen um über 7 Zehntel. Der Norweger klagte im Ziel über Krämpfe während der Fahrt. Hirscher steht damit nach seinem «Ausrutscher» in Saalbach wieder zuoberst auf dem Riesen-Treppchen.

Für ein kleines Ausrufezeichen sorgte Thomas Fanara. Der 37-jährige Franzose machte im 2. Durchgang 3 Plätze gut und ist neu der älteste Fahrer auf einem Riesenslalom-Podest.

Die Schweizer

9. Gino Caviezel +2.59

10. Marco Odermatt +2,68

14. Loic Meillard +3.84

Die lange Schweizer Podest-Durststrecke dauert an. Die 3 Schweizer im 2. Durchgang konnten zwar nicht um die Top-Plätze mitreden, zeigten aber dennoch ansprechende Leistungen.

Als Schnellster fuhr Gino Caviezel auf Platz 9. Es ist sein persönliches Bestresultat in diesem Winter und bereits der 4. Top-15-Platz. Aufhorchen liess auch Youngster Marco Odermatt. Nach einem entfesselten 2. Lauf leuchtete für den Nidwaldner vor begeisterten Heimpublikum im Ziel die grüne 1 auf. Am Ende reichte es ebenfalls knapp für die Top 10.

Das durchaus solide Schweizer Ergebnis rundete Loic Meillard als 14. ab. Der 22-Jährige konnte nicht mehr ganz an seinen Exploit von Saalbach anknüpfen.

Kurioses rundherum

Das «Chuenisbärgli» birgt seine Tücken. Um den schwierigen Hang zu bewältigen, hatte jeder so seine eigenen Vorgehensweisen ...

So geht es weiter

Bereits am Sonntag steht an gleicher Stätte noch der Slalom an. Anschliessend zieht der Männer-Tross weiter nach Wengen, wo nächstes Wochenende unter anderem die legendäre Lauberhorn-Abfahrt auf dem Programm steht.

Sendebezug: SRF zwei, sportlive, 12.01.19, 10:15 Uhr