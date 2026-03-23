Im Männer-Weltcup der Alpinen sind noch 2 Entscheidungen ausstehend: Im hohen Norden geht's am Ende einer langen Saison noch um die Riesenslalom- und die Slalom-Kugel.

Legende: Nur deren zwei sind bei den Männern noch zu haben Die Mehrheit der Kugeln hat Marco Odermatt bereits in Courchevel eingeheimst. imago images/Eibner Europa

Marco Odermatt hat auf der Ziellinie des Weltcup-Winters 2025/26 bei der vorletzten Station in Courchevel schon mal im grossen Stil abgeräumt. Wie in den beiden vorangegangenen Saisons auch nennt der Ausnahmekönner aus Nidwalden die grosse Kristallkugel für den Gesamtweltcup sowie das Speed-Double (die Disziplinenerfolge in Abfahrt und Super-G) gleichzeitig sein Eigen. Zusammen mit reichlich weiterem Kristall – zweimal im grossen sowie fünfmal im kleinen Format – steht der 28-Jährige schon bei 16 Kugeln.

Ein weiteres Exemplar könnte am Dienstag dazu kommen: die kleine Kristallkugel für den Sieg in der Riesenslalom-Wertung. Im Unterschied zu den bereits gefallenen Entscheidungen zu Odermatts Gunsten ist hier noch Zunder drin.

Daneben fallen die Würfel beim Weltcup-Finale in Lillehammer auch noch im Männer-Slalom, wo allerdings Swiss-Ski aussen vor bleibt.

Wir schlüsseln auf:

Riesenslalom: Odermatts Worst-Case-Szenario

Letztes Rennen: Dienstag, 24. März

Dienstag, 24. März Ausgangslage: 48 Zähler Vorsprung hat Odermatt auf Konkurrent Lucas Pinheiro Braathen

Odermatt braucht einen 3. Platz, um sich die Riesenslalom-Kugel aus eigener Kraft zum 5. Mal in Folge zu sichern. Pinheiro Braathen, sein (fast) letzter Herausforderer, dürfte den Druck hoch halten. Der Brasilianer ist seit dem Jahreswechsel zu Bestform aufgelaufen und war in keinem seiner Weltcup-Rennen schlechter als Vierter. In den letzten vier Riesenslaloms belegte Pinheiro Braathen die Ränge 2, 2, 2 und 1 – hinzu kommt der Olympiasieg von Bormio.

Nach Pinheiro Braathens Sieg in Kranjska Gora und Odermatts 5. Rang sprach der Schweizer vom Worst-Case-Szenario. «Die Situation ist neu für mich. Ich glaube, ich habe die Kugeln fast immer schon vor dem Finale auf sicher gehabt», sagte er. Sollten Odermatt und Pinheiro Braathen beide ausscheiden, könnte Loïc Meillard zum Nutzniesser werden. Der Walliser liegt 89 Punkte hinter Odermatt und 41 Punkte hinter Pinheiro Braathen.

Live-Hinweis Box aufklappen Box zuklappen Wie gewohnt sind alle Rennen bei SRF zwei zu sehen. Die 2 verbleibenden Männer-Rennen finden wie folgt statt: Dienstag – Riesenslalom um 9:30/12:30 Uhr

um 9:30/12:30 Uhr Mittwoch – Slalom um 10:30/13:30 Uhr

Slalom: Duell der Jugendfreunde

Letztes Rennen: Mittwoch, 25. März

Mittwoch, 25. März Ausgangslage: Atle Lie McGrath und der 41 Punkte hinter ihm liegende Pinheiro Braathen duellieren sich um die Slalomkugel. Rechnerisch haben auch Clément Noël (77 Punkte Rückstand auf McGrath) und Henrik Kristoffersen (99 Punkte) noch eine Chance.

Loïc Meillard ist seit dem Ausfall im zweitletzten Slalom in Kranjska Gora nicht mehr in der Verlosung. An Spannung mangelt es im allerletzten Saisonrennen am 25. März gleichwohl nicht.

Ski-Weltcup Männer