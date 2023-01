Im 5. Anlauf soll es klappen: Loïc Meillard versprüht vor dem Slalom am Sonntag Zuversicht.

Meillard will endlich aufs Wengen-Podest

12 Hundertstel fehlten Loïc Meillard vor Jahresfrist, um beim Wengen-Slalom das Podest zu besteigen. Wegen der engen Zeitabstände reichte dies zwar nur zu Platz 7, dennoch war es das beste Weltcup-Resultat des Wallisers in einem Lauberhorn-Slalom. Ausfall, Rang 11, Rang 10 hatten zuvor seine Ergebnisse gelautet.

Heuer fühlt sich der 26-Jährige in starker Form: «Bisher war ich in jedem Slalom im 1. oder 2. Lauf ganz vorne. Jetzt geht es darum, so weiterzumachen, einen guten Durchgang ins Ziel zu bringen und dann voll anzugreifen. Hoffentlich reicht es für das Podest.»

Live-Hinweis Box aufklappen Box zuklappen Verfolgen Sie den Wengen-Slalom am Sonntag auf SRF zwei oder im Stream: 1. Lauf: 10:00 Uhr

2. Lauf: 13:00 Uhr

«Lockerheit im Slalom ist da»

Einen 3. Platz aus Val d'Isère hat Meillard bereits auf dem Konto, in Adelboden fehlte ein läppischer Hundertstel. «Im Slalom ist eine gewisse Lockerheit da», freut sich der Allrounder, der auch im Bormio-Super-G und im Adelboden-Riesenslalom Rang 3 belegte.

02:39 Video Meillard: «Es ist eine schwierige Piste, wir müssen voll angreifen» Aus Sport-Clip vom 14.01.2023. abspielen. Laufzeit 2 Minuten 39 Sekunden.

Nach den Adelboden-Rennen gönnte sich Meillard einige Tage Pause. «Es ist wichtiger, im Kopf frisch als übertrainiert zu sein. Seit November hatte ich nie mehr als einen Tag frei. Diese Pause habe ich gebraucht», so der Schweizer.

Vor dem Slalom-Hang in Wengen hat Meillard Respekt: «Es ist eine schwierige, wirklich anspruchsvolle Piste. Zwar muss man angreifen, aber an einigen Passagen auch taktisch fahren.»

Kann Yule nachdoppeln?

Die besten Wengen-Slalom-Erinnerungen des neunköpfigen Schweizer Aufgebots bringt allerdings ein anderer Walliser mit: Daniel Yule hat einen 2. Platz aus dem Vorjahr zu verteidigen. Der 29-jährige Sieger von Madonna di Campiglio ist der einzige Schweizer, der es in diesem Jahrtausend auf das Podest geschafft hat.

Daneben stehen Ramon Zenhäusern, Luca Aerni, Marc Rochat, Tanguy Nef, Sandro Simonet, Fadri Janutin und Noel von Grünigen im Aufgebot von Swiss-Ski.