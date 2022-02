Die Erleichterung stand Loïc Meillard ins Gesicht geschrieben. Der Neuenburger ist in Garmisch-Partenkirchen erstmals seit fast 4 Jahren wieder aufs Slalom-Podest gefahren. «Es tut gut, dass es endlich wieder geklappt hat», sagte der 25-Jährige nach seinem 2. Rang.

Meillard, der daneben schon im «Riesen», in der Kombi und in Parallel-Events 6 Podestplätze gesammelt hat, war im Slalom zuletzt oftmals einer der ersten Verlierer gewesen. In diesem und im vergangenen Winter sammelte er immer wieder 7., 6., 5. oder undankbare 4. Plätze. Jetzt hat er in Garmisch endlich wieder einmal 2 richtig gute Läufe ins Ziel gebracht.

01:22 Video Die Podest-Fahrt von Loïc Meillard Aus Sport-Clip vom 26.02.2022. abspielen

Komplett zufrieden war der Neuenburger aber noch nicht: «Der Start ist mir gut gelungen, aber im mittleren Teil war ich nicht voll im Rhythmus.» In der engen Slalom-Wertung ist er nun trotzdem auf den 3. Rang gesprungen. Nur 9 bzw. 10 Punkte fehlen ihm auf die beiden Norweger Henrik Kristoffersen und Lucas Braathen.

Der Kampf um die kleine Kristallkugel im Stangenwald ist so eng wie in keiner anderen Disziplin. In diesem Winter gab es in 7 Saison-Rennen 7 Sieger und 15 verschiedene Podestfahrer.

Nef ist trotz Ausfall zufrieden

Fast wäre am Samstag ein 16. Podestfahrer dazugekommen. Doch Tanguy Nef, der Genfer Halbzeitführende, fädelte im 2. Lauf ein. «Vielleicht hatte ich da nicht genug Respekt», sagte der 25-Jährige, dessen bisherige Weltcup-Bestleistung ein 6. Platz ist.

Enttäuschung ist bei Nef trotzdem keine zu spüren. «Ich wusste, dass ich hier ganz schnell sein kann und habe riskiert. Einfädler passieren und daraus muss ich lernen», so der Techniker. «Es ist ein schöner Hang und 99 Prozent habe ich heute gut gemacht.»

Trotz des Ausfalls nimmt er also viel Selbstvertrauen aus diesem Rennen mit. «Nicht nur fürs Skifahren, sondern auch fürs Leben. Ich habe immer gesagt, dass ich fahre, bis ich weiss, wo mein Level ist. Heute hat man gesehen, dass mein Level auch hoch ist.»

Schliessen 01:54 Video Nef: «Ich hatte vielleicht nicht genug Respekt» Aus Sport-Clip vom 26.02.2022. abspielen 01:24 Video Halbzeit-Leader Nef fädelt im 2. Lauf ein Aus Sport-Clip vom 26.02.2022. abspielen 01:34 Video Nef setzt sich im 1. Lauf sensationell an die Spitze Aus Sport-Clip vom 26.02.2022. abspielen

Bereits am Sonntag hat Nef die nächste Chance, um seinem Niveau gerecht zu werden und den 1. Podestplatz zu holen. «Es gibt wieder ein schönes Rennen, eigentlich wird alles wieder genau gleich.» Nur das letzte Prozent sollte beim Genfer noch hinzukommen.

Auch Meillard blickt schon auf den 2. Slalom in Garmisch. Er hofft, dass «es diesmal nicht mehr so lange» bis zu seinem nächsten Top-3-Rang im Stangenwald dauern wird.