Legende: Zieht einen Schlussstrich unter seine Karriere Marc Rochat. Keystone/Anthony Anex

Slalom-Fahrer Marc Rochat tritt im Alter von 33 Jahren vom aktiven Skirennsport zurück.

Der Waadtländer bestritt insgesamt 105 Weltcup-Rennen und fuhr elf Mal in die Top 10.

Als Karriere-Highlight sticht die Bronzemedaille in der Team-Kombination an der WM 2025 in Saalbach-Hinterglemm heraus.

Im Anschluss an die Schweizer Meisterschaften in St. Moritz hat Marc Rochat seinen Rücktritt bekanntgegeben. Der 33-Jährige fuhr im letzten Slalom seiner Karriere auf den 5. Platz. «Ich schliesse das Kapitel mit grossem Stolz und tiefer Gelassenheit», lässt sich Rochat bei Swiss-Ski zitieren.

Die vergangene Saison habe Rochat vor Herausforderungen gestellt. In 10 Slaloms fuhr er als 24. in Adelboden lediglich einmal in die Punkte. «Nach mehr als 15 Jahren im Spitzensport spüre ich, dass mich meine Energie und meine Ambitionen auf ein neues Spielfeld führen», sagt der Waadtländer weiter.

Rochat bestritt in seiner Karriere 105 Weltcup-Rennen, davon 101 im Slalom. Ein Podest blieb ihm verwehrt. Dreimal verpasste er die Top 3 nur knapp. Mit der ersehnten Krönung klappte es an der WM in Saalbach 2025, als er gemeinsam mit Stefan Rogentin Bronze in der Team-Kombination holte.