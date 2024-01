Die Lauberhorn-Abfahrt wurde von einem schweren Sturz des Norwegers Aleksander Kilde überschattet. Wie gravierend die Verletzungen sind, bleibt auch am frühen Samstagabend noch unklar.

Kilde am Lauberhorn heftig gestürzt – Diagnose noch ausstehend

Aleksander Kilde verlor am Samstag im Ziel-S der legendären Lauberhorn-Abfahrt in Wengen die Kontrolle und prallte heftig in die Fangnetze. Der Norweger, der seit dem Jahreswechsel von einer Erkältung angeschlagen ist, war nach dem Sturz zwar bei Bewusstsein, blieb aber liegen und musste mit dem Helikopter abtransportiert werden.

2 Podestplätze trotz Krankheit

Dem Augenschein zufolge zog sich der Lauberhorn-Sieger von 2022 und 2023 eine Schnittwunde am rechten Bein zu. Das Rennen wurde fast eine halbe Stunde lang unterbrochen.

Am Abend äusserte sich Michael Rottensteiner von der norwegischen Trainercrew als erster Offizieller zum Gesundheitszustand seines Schützlings. Kursierende Medienberichte, in denen von einem Unterschenkelbeinbruch die Rede ist, mochte der Funktionär nicht bestätigen. «Wir warten noch immer auf die finale Diagnose. Im Laufe des Samstagabends sollte es ein offizielles Statement geben. Da möchte ich nicht vorgreifen.» Rottensteiner sagte lediglich gegenüber SRF noch, dass die Erstversorgung gut funktioniert habe.

01:59 Video Rottensteiner: «Die bisherigen Medienberichte können wir nicht bestätigen» Aus Sport-Clip vom 13.01.2024. abspielen. Laufzeit 1 Minute 59 Sekunden.

An jedem Tag ein Sturzopfer

Obwohl Kilde geschwächt ins Wengen-Wochenende gegangen war, hatte er bei der verkürzten Abfahrt am Donnerstag und im Super-G am Freitag jeweils den 3. Platz belegt. Gemäss Rottensteiner hätten sie sich trotz der schwierigen Vorzeichen gemeinsam dafür entschieden, «dass Aleks an den Start geht und dann fährt er auf Sieg».

Am Donnerstag und Freitag waren in Wengen bereits Marco Kohler und Alexis Pinturault schwer gestürzt. Beide erlitten unter anderem einen Kreuzbandriss.