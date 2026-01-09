Legende: Kein Comeback in diesem Winter Marcel Hirscher. Imago Images/Julia Kneissl

Marcel Hirscher bestreitet im laufenden Winter keine Skirennen und bricht seine Comeback-Pläne vorerst ab.

Der für die Niederlande startende Österreicher fühlt sich körperlich noch nicht in der Lage, mit der Konkurrenz mitzuhalten.

Hirscher zog sich im Dezember 2024 einen Kreuzbandriss zu.

Paukenschlag am Freitagmittag: Marcel Hirscher verkündet in einer Video-Botschaft auf Social Media, dass er in diesem Winter nicht in den Weltcup zurückkehren wird. Auch die Olympischen Spiele in Italien werden ohne den 36-jährigen Österreicher, der seit 2024 für die Niederlande an den Start geht, über die Bühne gehen.

«Das Tempo, das ich gehen kann, ist nicht weltcupwürdig», begründet Hirscher. Er habe in den letzten Wochen mit den Weltbesten trainieren können. «Es war cool zu sehen, was nötig ist, um bei den Weltbesten zu sein. Und das ist einfach nicht drin.»

Späteres Comeback nicht ausgeschlossen

Trotz dieses Rückschlags, aufgeben will Hirscher nicht. «Ich werde weitertrainieren und vielleicht schaffe ich es nächstes Jahr», betonte der achtfache Gesamtweltcup-Sieger.

Hirscher hatte sich im Dezember 2024 beim Training auf der Reiteralm das Kreuzband gerissen.