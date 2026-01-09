 Zum Inhalt springen

Header

Zur Übersicht von Play SRF Audio-Übersicht

Inhalt

Kein Weltcup, kein Olympia Hirscher wirft Comeback-Pläne für diesen Winter über den Haufen

09.01.2026, 12:53

Teilen
Marcel Hirscher.
Legende: Kein Comeback in diesem Winter Marcel Hirscher. Imago Images/Julia Kneissl
  • Marcel Hirscher bestreitet im laufenden Winter keine Skirennen und bricht seine Comeback-Pläne vorerst ab.
  • Der für die Niederlande startende Österreicher fühlt sich körperlich noch nicht in der Lage, mit der Konkurrenz mitzuhalten.
  • Hirscher zog sich im Dezember 2024 einen Kreuzbandriss zu.

Paukenschlag am Freitagmittag: Marcel Hirscher verkündet in einer Video-Botschaft auf Social Media, dass er in diesem Winter nicht in den Weltcup zurückkehren wird. Auch die Olympischen Spiele in Italien werden ohne den 36-jährigen Österreicher, der seit 2024 für die Niederlande an den Start geht, über die Bühne gehen.

«Das Tempo, das ich gehen kann, ist nicht weltcupwürdig», begründet Hirscher. Er habe in den letzten Wochen mit den Weltbesten trainieren können. «Es war cool zu sehen, was nötig ist, um bei den Weltbesten zu sein. Und das ist einfach nicht drin.»

Späteres Comeback nicht ausgeschlossen

Trotz dieses Rückschlags, aufgeben will Hirscher nicht. «Ich werde weitertrainieren und vielleicht schaffe ich es nächstes Jahr», betonte der achtfache Gesamtweltcup-Sieger.

Hirscher hatte sich im Dezember 2024 beim Training auf der Reiteralm das Kreuzband gerissen.

Meistgelesene Artikel

Menü

Suche

Hauptnavigation

Umfrage in Modal

(Wird in einem neuen Fenster geöffnet.)