Der Norweger verpasst nach der Wengen-Abfahrt auch den Klassiker auf der Streif.

Legende: Verpasst die Abfahrt in Kitzbühel Aleksander Kilde. AP Photo/Marco Trovati

Aleksander Kilde hat am Mittwochmorgen auf Instagram seine Absage für die Abfahrt in Kitzbühel verkündet. «Nach dem Training am Sonntag haben mich Rückenschmerzen ausgebremst. Seit Montag kann ich nicht mehr Skifahren», hiess es in einer Story. «Das bedeutet: keine Abfahrt für mich.»

Kilde hatte vor Wochenfrist schon den Ski-Weltcup in Wengen sausen lassen. «Dieses Jahr ist es einfach noch etwas zu früh», so der 33-Jährige damals.

Legende: Kilde meldet sich auf Instagram «Keine Abfahrt für mich.» Instagram/akilde

Reicht es für Olympia?

Im Januar 2024 war Kilde in der Lauberhornabfahrt fürchterlich gestürzt. Danach musste er mehrmals operiert werden. Ende November gab er nach fast zweijähriger Leidenszeit sein Comeback.

«Das Team und ich kämpfen weiter und nehmen Tag für Tag», fügte Kilde am Mittwoch auf Instagram an. Das Hauptziel der Saison ist nach wie vor eine Teilnahme an den Olympischen Spielen in Mailand und Cortina.