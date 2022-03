Das Podest

1. Henrik Kristoffersen (NOR) 2:18,13 Minuten

2. Stefan Brennsteiner (AUT) + 0,23 Sekunden

3. Marco Odermatt (SUI) + 0,27

7. Weltcup-Riesenslalom der Saison, 7. Podestplatz für Marco Odermatt: Der 24-jährige Schweizer lieferte auch im zweiten «Riesen» von Kranjska Gora innert 24 Stunden eine formidable Leistung ab. Als Halbzeitführender vermochte Odermatt im 2. Durchgang nicht mehr ganz mit den Laufschnellsten mitzuhalten, für Platz 3 reichte es dem Nidwaldner aber allemal.

01:22 Video Marco Odermatts Fahrt auf Rang 3 Aus Sport-Clip vom 13.03.2022. abspielen

Damit vergrösserte Odermatt, der sich am Samstag vorzeitig die kleine Kristallkugel für den Disziplinensieg gesichert hatte, seinen Vorsprung im Gesamtweltcup weiter. Das Polster auf den ersten Verfolger Aleksander Kilde beträgt vor den letzten 4 Rennen beim Saisonfinale 329 Punkte. Der Norweger hat rechnerisch zwar noch minime Chancen auf die grosse Kugel, schliesslich sind auf dem Papier noch 400 Weltcup-Punkte zu holen. Eine Wende im Kampf um den Gesamtweltcup zugunsten des Speed-Spezialisten ist jedoch sehr unrealistisch.

01:17 Video Odermatt: «Glaube nicht, dass Kilde auch im Slalom punktet» Aus Sport-Clip vom 13.03.2022. abspielen

Den Tagessieg schnappte sich am Sonntag wie bereits tags zuvor Henrik Kristoffersen. Der seit dem Ende der Olympischen Spielen bestens aufgelegte Norweger preschte im 2. Durchgang noch von Rang 3 auf Platz 1 vor und feierte im 5. Rennen nach Peking seinen 4. Sieg. Kristoffersen verwies Stefan Brennsteiner um 23 Hundertstel auf Rang 2. Für den Österreicher ist es der erste Podestplatz der Saison.

01:01 Video Kristoffersen: «Jetzt funktioniert es» Aus Sport-Clip vom 13.03.2022. abspielen

Die weiteren Schweizer

6. Gino Caviezel + 0,68 Sekunden

9. Loïc Meillard + 1,09

14. Justin Murisier + 1,82

22. Thomas Tumler + 2,61

Wie bereits am Samstag lieferten die Schweizer auch bei der Reprise in Slowenien mit 3 Fahrern in den Top 10 eine starke Teamleistung ab. Für Gino Caviezel resultierte mit Rang 6 das zweitbeste Ergebnis der Saison. Bei Halbzeit war der Bündner gar noch auf Position 4 rangiert gewesen. Loïc Meillard legte wie bereits am Vortag einen Steigerungslauf hin, wenn auch nicht derart extrem. Der Neuenburger machte im 2. Lauf noch 2 Positionen gut und wurde 9.

Schliessen 01:16 Video Caviezels Fahrt im 2. Lauf Aus Sport-Clip vom 13.03.2022. abspielen 01:31 Video Meillards 2. Lauf in Kranjska Gora Aus Sport-Clip vom 13.03.2022. abspielen 01:28 Video Murisiers Auftritt im 2. Lauf Aus Sport-Clip vom 13.03.2022. abspielen 01:20 Video Der 2. Lauf von Thomas Tumler Aus Sport-Clip vom 13.03.2022. abspielen

Etwas ernüchternd verlief der 2. Durchgang für Justin Murisier. Der Walliser büsste speziell im unteren Teil der Strecke noch einiges an Zeit ein und musste sich schliesslich mit Platz 14 begnügen, nachdem er nach dem 1. Lauf noch 8. gewesen war.

Schliessen 01:25 Video Caviezel: «Hatte das Podest anvisiert» Aus Sport-Clip vom 13.03.2022. abspielen 00:42 Video Meillard: «Kann auf diesem Wochenende aufbauen» Aus Sport-Clip vom 13.03.2022. abspielen 01:28 Video Murisier: «Habe mehr erwartet von diesen zwei Tagen» Aus Sport-Clip vom 13.03.2022. abspielen 00:39 Video Tumler: «Im letzten Steilhang wäre mehr möglich gewesen» Aus Sport-Clip vom 13.03.2022. abspielen

Die spezielle Premiere

Diesen Tag nicht mehr so schnell vergessen wird Andrej Drukarov. Der Litauer belegte Rang 28 und bescherte seinem Verband die ersten Weltcup-Punkte überhaupt. Diese verdankt der 22-Jährige auch ein wenig Swiss-Ski, denn die Trainings bestreitet der mit 9 Jahren zusammen mit seiner Mutter nach Andermatt ausgewanderte Drukarov oft mit dem Schweizer Team. Dafür ist er sehr dankbar: «Der Skirennsport in der Schweiz ist einfach geil», so Drukarov.

02:39 Video Drukarov: «Heute ist ein grosser Tag für mich» Aus Sport-Clip vom 13.03.2022. abspielen

So geht's weiter

Nach den beiden Riesenslaloms in Kranjska Gora ist vor dem Saisonfinale in Courchevel/Méribel. In den französischen Alpen werden ab dem 16. März die letzten vier Weltcuprennen dieser Saison über die Bühne gehen. Den Anfang machen am kommenden Mittwoch die Abfahrten bei den Männern und Frauen. Der letzte Riesenslalom der Männer ist für den 19. März geplant.