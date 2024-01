«Ich werde hier von der einzigartigen Mikaela Shiffrin umsorgt», so meldete sich Aleksander Kilde am Sonntag auf Instagram. Der Norweger, der am Samstag in der Lauberhorn-Abfahrt fürchterlich gestürzt war, postete dazu ein Bild von sich aus dem Spitalbett mit seiner Freundin. Dem 31-Jährigen war sogar bereits wieder zum Schmunzeln zumute.

Schliesslich scheint Kilde mit einem blauen Auge davongekommen zu sein. War unmittelbar nach dem Unfall noch über Knochenbrüche spekuliert worden, gab der norwegische Ski-Verband in einem Communiqué leichte Entwarnung.

Aleksander ist am Samstag in Bern operiert worden. Er hat eine ausgekugelte Schulter und eine Schnittwunde in seiner Wade erlitten. Er hat nur Prellungen, aber keine Knochenbrüche erlitten.

Details zu den Verletzungen werden zu einem späteren Zeitpunkt präsentiert.

Kilde hatte am Samstag im Ziel-S der legendären Lauberhorn-Abfahrt in Wengen die Kontrolle verloren und war heftig in die Fangnetze geprallt. Der Norweger, der seit dem Jahreswechsel durch eine Erkältung gesundheitlich angeschlagen ist, war nach dem Sturz zwar bei Bewusstsein, blieb aber liegen und musste mit dem Helikopter abtransportiert werden. Das Rennen wurde fast eine halbe Stunde lang unterbrochen.

02:24 Video Kilde stürzt im Zielhang heftig Aus Sport-Clip vom 13.01.2024. abspielen. Laufzeit 2 Minuten 24 Sekunden.

An jedem Tag ein Sturzopfer

Obwohl der Lauberhorn-Sieger von 2022 und 2023 geschwächt ins Wengen-Wochenende gegangen war, hatte er bei der verkürzten Abfahrt am Donnerstag und im Super-G am Freitag jeweils den 3. Platz belegt. Gemäss seinem Trainer Michael Rottensteiner hätten sie sich trotz der schwierigen Vorzeichen gemeinsam dafür entschieden, «dass Aleks an den Start geht und dann fährt er auf Sieg».

Am Donnerstag und Freitag waren in Wengen bereits Marco Kohler und Alexis Pinturault schwer gestürzt. Beide erlitten unter anderem einen Kreuzbandriss.