Das Podest

1. Marco Schwarz (AUT) 1:52,69 Minuten

2. Linus Strasser (GER) +0,14 Sekunden

3. Dave Ryding (GBR) +0,15

Nach je einem Podestplatz bei den beiden Riesenslaloms vom Freitag und Samstag sprang für die Schweiz am Sonntag beim Abschluss des Adelboden-Wochenendes keine Top-3-Platzierung heraus.

Stattdessen feierte Marco Schwarz in einem ausserordentlich engen Slalomrennen seinen 3. Weltcup-Erfolg. Der Österreicher führte im 2. Lauf die feinste Klinge und machte 3 Plätze gut.

Dahinter reihten sich Linus Strasser, der zu Beginn des Jahres in Zagreb (CRO) triumphiert hatte, und der Brite Dave Ryding ein. Der Halbzeitführende Clément Noël wurde letztlich mit 0,38 Sekunden Rückstand auf Platz 8 durchgereicht.

Die Schweizer

5. Loïc Meillard +0,19

6. Tanguy Nef +0,23

7. Daniel Yule +0,29

13. Ramon Zenhäusern +0,89

20. Luca Aerni +1,61

21. Marc Rochat +1,90

Im 2. Lauf ausgeschieden: Noel von Grünigen

Am nächsten kam dem Treppchen Loïc Meillard, der zur Mittagspause auf Platz 3 gelegen hatte. Er lieferte auch in der Entscheidung eine starke Leistung ab, verpasste aber den 7. Podestplatz seiner Karriere und den 2. in Adelboden in Folge um nur 4 Hundertstelsekunden.

Vorjahressieger Daniel Yule hinkt seiner Siegesform von vor einem Jahr noch immer ein bisschen hinterher – damals hatte er innerhalb eines Monats 3 Mal de suite triumphiert.

In dieser Saison verpasste der Walliser auch im 4. Slalom ein Spitzenresultat. Dennoch konnte er sich im Vergleich zum 1. Lauf deutlich steigern und 8 Ränge gutmachen. Auf einen Podestplatz wartet Yule gleichwohl seit 7 Rennen und fast einem Jahr.

Insgesamt sind die Schweizer Teamleistung und vor allem die Konstanz beeindruckend. Ebenfalls hervorzuheben ist Tanguy Nef, der im Weltcup erst zum 4. Mal in die Top 10 vordrang.

Mit der Startnummer 59 hatte Noel von Grünigen den Cut für die Entscheidung geschafft. Dort fädelte der älteste Sohn von Legende Mike ein und verpasste die ersten Weltcup-Punkte seit März 2019.

So geht's weiter

Am 17. Januar steht bereits der nächste Slalom-Klassiker in Wengen an. An den zwei Tagen zuvor finden zwei Abfahrten statt. Die Rennen werden definitiv stattfinden.